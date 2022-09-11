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Batarya üretimine yeni yatırım yapacak

Yeni batarya yatırımı sayesinde Toyota’nın Japonya ve ABD’deki batarya üretim kapasitesi 40 GWh’ye çıkacak. Toyota Üretim Sistemi ile birlikte her zamankinden daha verimli üretim hatları kuran marka, rekabet gücünü daha da artıracak.

Batarya üretimine yeni yatırım yapacak

Toyota, tam elektrikli araçlarına batarya tedarik etmek üzere Japonya ve Amerika’da batarya üretimi için 5.6 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirme kararı aldı. Elektrikli araçlara olan artan talebi karşılayacak olan bu üretim tesislerinin 2024 ve 2026 arasında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Bu yatırım, Toyota'nın farklı güç üniteleri ile mümkün olduğunca çok seçenek sunarak, tüm ülke ve bölgelerdeki müşterilerin ihtiyaçlarını esnek bir şekilde karşılamasını sağlayacak.

Yeni batarya yatırımı sayesinde Toyota’nın Japonya ve ABD’deki batarya üretim kapasitesi 40 GWh’ye çıkacak. Toyota Üretim Sistemi ile birlikte her zamankinden daha verimli üretim hatları kuran marka, rekabet gücünü daha da artıracak. Japonya’da 3.1 milyar dolar civarında yeni yatırım yapacak olan Toyota, Amerika’da ise 2.5 milyar dolar ile otomotiv batarya üretimini artıracak.

Karbon nötre ulaşmada birden fazla yol olduğunu inanan Toyota, ülke ve bölgelerin ihtiyaçlarına bağlı olarak CO2 emisyonunu azaltacak en ideal çözümleri sunuyor. Toyota elektrikli araçlara artan taleple birlikte batarya ihtiyacını karşılayacak istikrarlı bir tedarik sistemi kurmak adına yatırımlarını sürdürmeyi planlıyor.

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