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Bill Gates Microsoft’tan istifa etti!

Dünyanın en zengin ikinci insanı Bill Gates kurucusu olduğu Microsoft'tan hayır işlerine daha fazla vakit ayırmak adına istifa etti. Gates uzun yıllar dünyanın en zengin insanı unvanını kimseye kaptırmamıştı.

Bill Gates Microsoft’tan istifa etti!
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Dünyanın en zengin ikinci insanı Bill Gates kurucusu olduğu Microsoft'un yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Gates 2000 yılında şirketin CEO'luğu görevini de bırakmıştı.

Gates'ın bundan sonra şirketin CEO'su Satya Nadella'ya danışmanlık vereceği ifade edildi.

The Verge’de yer alan habere göre; Gates'in ofisinden yapılan basın açıklamasında ‘hayır işlerine daha çok vakit ayırmak için' Microsoft'tan istifa ettiği belirtildi.

Microsoft'un CEO'su Nadella ise, “Yıllardır Bill'le çalışmak büyük bir onurdu. Onun sayesinde dünya ve Microsoft artık daha iyi bir yer” dedi.

Yıllarca dünyanın en zengin insanı olan Bill Gates servetinin yarısını ‘Giving Pledge' isimli hayır organizasyonuna bağışlamıştı.

Gates eşiyle birlikte kurduğu Bill&Melinda Gates Vakfı'nda dünyanın sağlık ve eğitim gibi sorunlarına çözümler arıyor. Vakıf en son corona virüsü araştırmalarına destekte bulunmuştu.

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