Binlerce ağacı kurtardı

Kullanıcılara en ileri teknolojileri güvenle sunan Samsung, ‘Galaxy for the Planet’ isimli sürdürülebilirlik yaklaşımıyla çevresel inovasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Samsung’un Mobil Deneyim Bölümü, ‘Galaxy for the Planet’ vizyonu aracılığıyla daha az kaynak kullanarak, daha fazla iş başarma hedefinde; atıktan, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına kadar gerçekleştirdiği önemli ilerlemeleri paylaştı.

Samsung Electronics, Mobil Deneyim (MX) Bölümü, 2025 yılı için belirlenen sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini açıkladı. Şirketin Agustos 2021’de açıkladığı ‘Galaxy for the Planet’ vizyonu, tüm ürünler için geri dönüştürülmüş malzemelerin geliştirilmesi ve kullanımı, daha çevreci ambalaj tasarımı ve eski Galaxy cihazlarının yeniden işlevlendirilmesi yoluyla elektronik atıkların azaltılmasına öncülük ediyor.

Galaxy Z Fold4 ve Z Flip4’te daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı gerçekleştirildi

Yeni geri dönüştürülmüş malzemelerin geliştirilmesi, Galaxy for the Planet’ın odaklandığı en önemli alanlardan biri. Samsung, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını arttırdıkça, daha fazla kaynağın korunmasını sağlıyor. Samsung bu bakış açısıyla, yeni Galaxy Z serisi ve Galaxy Buds2 Pro ürünlerini, okyanusta atık olarak duran balıkçı ağlarını yeniden işlevlendirerek tasarlıyor.

Abstract wire mesh sea surface wave and sunlight.

Atık balıkçı ağları bilgisayar, tablet ve telefonlar dahil 11 farklı cihazda kullanılıyor

İlk olarak Şubat 2022’de Galaxy S22 serisinde kullanılmak üzere yeniden işlevlendirilen balıkçı ağı atıkları, artık Galaxy Book2 Pro serisi ve Galaxy Tab S8 serisi dahil 11 farklı cihazda kullanılıyor. Samsung, atık halindeki balıkçı ağlarını Galaxy teknolojisi için yüksek performanslı malzemeye dönüştürerek plastik kirliliğinin etkilerinin azaltılmasına yardımcı oluyor. Çünkü her yıl 640.000 ton balıkçı ağı atığa dönüşerek

denizleri ve okyanusları kirletiyor. Samsung ayrıca, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy cihazlarının %90’ında, geri dönüştürülmüş balıkçı ağları, tüketici sonrası malzemeler (PCM) veya biyo-bazlı reçine dahil olmak üzere birçok çevre dostu malzeme kullandı. Örneğin, Galaxy Buds2 Pro’nun %90’ından fazlası, geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşuyor.

Galaxy ürünleri, artık tamamen çevreci ve doğa dostu ambalajlarla sunuluyor

Samsung, 2025 yılına kadar mobil ürün ambalajlarındaki tek kullanımlık plastik ürünlerinin kullanımını tamamen bırakmayı hedefliyor. Şirket, ilk olarak Galaxy S22 serisinin piyasaya sürülmesiyle birlikte amiral gemisi ürün ambalajlarında %100 geri dönüştürülmüş karton kullanmaya başladı. Böylece, bu yıl Galaxy S22 ve yeni Galaxy Z serisinde kullanılan çevreci ambalajlar sayesinde yaklaşık 51.000 ağaç kurtarılmış olacak.

Ambalaj hacimleri %50’yi aşkın oranda azaltıldı

Samsung tüm bunların yanında, birinci nesil Galaxy katlanabilir cihazların ambalajlarıyla kıyaslandığında, Galaxy Z Flip4’ün ambalaj hacmini %52,8; Galaxy Z Fold4’ün %58,2 oranında azaltmayı başardı. Şirket, paket boyutlarını azaltarak, ürünlerin kamyon, uçak ve gemi gibi taşıtlarla nakledilmesiyle ortaya çıkan ekolojik ayak izini de azaltıyor. Samsung’un hesaplamalarına göre ambalaj hacmindeki düşüş sayesinde 2022 yılı sonuna kadar karbon emisyonlarında yaklaşık 10.000 tonluk bir azalma söz konusu olacak. Amiral gemisi akıllı telefonlarda kullandığı ambalajları sürekli olarak iyileştiren Samsung, çevreye duyarlı ambalajları diğer ürün kategorilerinde de kullanmaya başladı.

Sürdürülebilirlik ve inovasyonu bir araya getiriyor

Samsung Electronics Mobil Deneyim Bölümü Başkanı TM Roh, konuyla ilgili,

“Samsung olarak insanların ve gezegenin korunmasına yardımcı olmak amacıyla istikrarlı ve etkin adımlar atıyoruz. Yapığımız her şeyde sürdürülebilirlikle inovasyonu bir araya getiriyoruz. Şimdiye kadar kaydettiğimiz ilerleme gurur verici. Bu deneyim aynı zamanda, sürdürülebilirlik vizyonumuzu daha da kararlı ve hevesli bir yaklaşımla başarma yolunda emin adımlarla ilerlememizi sağlıyor” diye konuştu.