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BiP artık 65 dilde anlık çeviri yapabiliyor

Türk mühendislerin elinden çıkıp dünyaya yayılan yerli iletişim ve yaşam platformu BiP, önemli bir yeniliğe daha imza atarak bir kez daha adından dünya çapında söz ettirmeye hazırlanıyor. 192 ülkede milyonlarca kullanıcısı olan BiP, şimdi de 65 dilde anlık çeviri desteği sunuyor.

BiP artık 65 dilde anlık çeviri yapabiliyor
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Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in iletişim ve yaşam platformu BiP, hayatı kolaylaştıran özellikleriyle kullanıcılarının beğenisi kazanmaya devam ediyor. Türkiye’de 34 milyon, yurtdışında ise 5 milyondan fazla indirilen BiP kullanıcılarına eşsiz bir özellik daha duyurdu. BiP ile tam 65 dilde size gelen mesajları artık anında tercüme ederek görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca gönderilmek istenen mesajlar da 65 farklı dilden istenilene dile hemen çevrilerek gönderilebilecek.
 
Tüm dünya ile kesintisiz iletişim kurduran BiP, Almanya’dan Suudi Arabistan’a, İran’dan Ukrayna ve Belarus’a, Japonya’dan Brezilya ve Antarktika’ya kadar 192 ülkeden kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Grup görüntülü görüşebilme, çift hattı tek cihazda kullanma, para transferi gerçekleştirme, sabit ya da operatör fark etmeksizin bütün numaraları arayabilme, web platformu üzerinden de BiP kullanılabilmesi gibi özellikleriyle rakiplerine fark atan BiP farklı coğrafyalara ve dillere hitap eden yepyeni özelliğiyle de bir kez daha adından söz ettirecek. Farklı ülkelerdeki BiP kullanıcılarının dil engeline takılmadan kesintisiz iletişim kurabilmesi adına iOS kullanıcıları için deneme amaçlı 65 dilde anında çeviri özelliğini devreye alındı. Yakın bir tarihte Android kullanıcıları da 65 dilde anında çeviri özelliği ile dil engeline takılmadan kolayca mesajlaşmaya başlayabilecek.
 
BiP’TEN ÜSTÜN YETENEKLER

  • Grup Görüntülü Görüşme
  • Cepten Cebe Hızlı ve Kolay Para Transferi
  • İkinci Numaram BiP’te Servisi
  • BiP ’ten Her Yöne Arama
  • BiP ile Web’ten hızlı ve kolay mesajlaş
  • Sürpriz Nokta ile hem oyna hem kazan
  • Anlık Karşılıklı Takip Etme
  • BiP Game ile Oyun Oyna
  • Faks Gönder
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Anahtar Kelimeler:
TurkcellBiP
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