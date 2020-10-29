Bir günde iki mağaza açtı

Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, pandemiye rağmen yatırımlarına devam ediyor. İstanbul Vega’da ve Üsküdar Nev Çarşı’da aynı gün içinde 2 mağaza açan MediaMarkt Türkiye, pandemi önlemleri çerçevesinde düzenlenen açılışlarda teknolojiseverlere özel indirimler de gerçekleştirildi.

MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar “Fiziksel deneyimin öneminin farkındayız. Bu nedenle çevrimiçi mağazalarımız ile fiziksel mağaza pazarlama stratejisini bir bütün olarak ele alıyor, ülkemize olan yatırımlarımızı da bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Bu motivasyonumuzu korumaya, mağazalar açmaya ve mevcut mağazalarımızı da yenilemeye devam edeceğiz.

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’deki mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. Bugün Türkiye’de 27 farklı ilde hizmet veren MediaMarkt, İstanbul Vega’da ve Üsküdar Nev Çarşı’da açtığı mağazaları ile ülkedeki mağaza sayısını 80’e çıkardı.

Pandemi döneminde ülke genelindeki mağazalarını geçici olarak kapatan, ardından tüm mağazalarının açılışını aynı gün içerisinde gerçekleştiren MediaMarkt Türkiye, Türkiye yatırımlarına devam ediyor. Fiziksel deneyime ve özellikle teknolojiseverlerin ürünleri yakından incelemesine büyük önem veren MediaMarkt, model veya fiyat fark etmeksizin ürünlerini teknolojiseverlerin deneyimine sunarken; tüketicilerin talepleri doğrultusunda cihazların tekrar dezenfekte edilmesini sağlıyor.

Üsküdar Nev Çarşı’daki mağaza açılışında konuşan MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, pandemi nedeniyle mağazalarda durgunluk yaşansa da teknolojiseverlere en iyi deneyimi sunmak için mağazalar açmaya ve mevcut mağazalarını yenilemeye devam edeceklerini söyledi. Acar “COVID-19 nedeniyle mağaza operasyonlarımızda yaşanan zorunlu duraksama, bizim gibi çok kanallı bir oyuncu için oldukça zordu. Bu süreçte tüketicilerimizin ihtiyaçlarına online kanallarımız üzerinden cevap verdik. Süreç boyunca bu kanallarımız oldukça başarılı bir performans sergiledi fakat MediaMarkt olarak fiziksel deneyimin öneminin farkındayız. MediaMarkt olarak tüketiciyi merkeze koyuyor, ardından onun hareketlerini takip ediyoruz. Başka bir deyişle tüketicilerin alışverişe çoğu kez önce bir kanaldan başladığını, ardından diğer kanalları takip ederek işlemi tamamladığını biliyoruz. Bu nedenle çevrimiçi mağazalarımız ile fiziksel mağaza pazarlama stratejisini bir bütün olarak ele alıyor, yatırımlarımızı da bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz” dedi.

Hulusi Acar Türkiye’ye güvenmeye ve yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Biz bu motivasyonumuzu korumaya ve ülkemize olan yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bunu da hem çevrimiçi mağazalarımızda sunduğumuz imkanları iyileştirerek hem de mağazalar açarak ve mevcut mağazalarımızı yenileyerek gerçekleştireceğiz” diye konuştu.