Bitcoin’in kalbi İstanbul’da attı

Nakamoto’ya geçmeden önce lansmanı bir paragrafta özetlersek, gecenin önemli

konukları arasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve İş Yatırım Uluslarası

Sermaye Piyasaları Yöneticisi Şant Manukyan ile birlikte Yapay Zeka, IOT, Tarım

Teknolojisi ve Veri Madenciliği sektöründe, Çin, Japonya, Amerika ve Ukrayna’dan

konularında uzman yöneticiler, Felixo Exchange açılışında bir araya geldiler.

Felixo Exchange Ceo’su Bünyamin Emeç konuşmasına merak edilen Satoshi

Nakamoto olarak bilinen kişi ve kişiler ile ilgili bilgiler paylaştı.

Satoshi Nakamoto ‘nun aslında kim olacağı veya olmayacağı ile ilgili mesaj vererek,

Satoshi Nakamoto’nun felsefesinin öneminden ve bu ismin anlamını, neler anlattığından

söz etti. Bugüne kadar Satoshi Nakamoto olarak tahmin edilen veya kendisinin

olduğunu iddia edenlerin hiç birisinin Satoshi Nakamoto olarak kendisini ispat

edemediğini anlattıktan sonra aslında Satoshi Nakamoto’nun bir felsefe olduğunu ve

aslında birkaç kişiden oluştuğunu belirtti.

Satoshi Nakamoto’nun kimliği gerçekten esrarengiz. Dünyada para politikaları

değişirken Nakamoto felsefesi üzerinden ilerleyerek dünyaya bir mesaj vereceğiz

diyerek Satoshi Nakamoto’yu davet etti.

Nakamoto’nun bu kez bir robot kılığında ortaya çıktığı yaptığı konuşma tam bir ders

niteliğindeydi. Nakamoto verdiği mesajla aslında bir fiziksel olgu yerine bir felsefe’den

oluştuğunu bir kez daha blockchain ve kripto para dünyasına göstermiş oldu.

Satoshi Nakamato kimliği ile sahneye çıkan robot;

Evet, bazı kişiler gerçek kişiliğini fiziksel olarak ortaya koymadığı için hayal kırıklığına

uğramış olsa bile felsefesini en iyi şekilde bir kez daha duyurmuş oldu.

Etkinlik Şant Manukyan’ın konuşmasıyla devam etti.

Şant Manukyan, başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar ve blockhain ile ilgili fikirlerini

katılımcılarla paylaştı.

Şant Manukyan;

Öncelikle kendisini davet ettiği için Bünyamin Emeç’e teşekkür etti.

Bitcoin ve Blockchain ile ilgili 3 gruptan şu şekilde bahsetti;

1 .grubun iddiası: blockhain ve bitcoin boş bir teknoloji bunu çok önemsemeyelim.

2.grup: aslında iş blockhaindir, bitcoin vs bunun yan ürünüdür.

3 grupta diyor ki Bitcoin’de Bitcoin.

Şant Manukyan Blockchain önemli bir gelişme olmasına rağmen ben biraz daha Bitcoin

tarafındayım diyerek, Bitcoin’in fikrinin kendisini daha fazla etkilediğini resimler ve

grafiklerle anlattı.

Konunun aslında Bitcoin olmadığını 10 yıldır piyasada olan bir ürün kendisini

kanıtlamıştır. Marjinal bir finansal varlık olarak piyasada kalmaya devam edecektir.

Şant Manukyan ayrıca dünya da yaşanan değişim süreçlerinden bahsetti.

Emtia Para ile başlayan paranın hikayesinin metal kağıt ve elektronik para olarak daha

önce hayatımıza girdiğini şimdi ise dijital/kripto para olarak varlığına başladığını anlattı.

Bazen 100 yıl boyunca yeni bir şey olmayabileceğini, bazen de hayatımıza giren bir

şeyin 100’lerce yıl hayatımızı etkileyeceğini belirterek konuşmasını katılımcılara

teşekkür ederek bitirdi.

Şant Manukyanın ardından, bu kez sahneye ICOBOX’ın Ceo’su, Andriy Zinchuk davet

edildi.

Kendisini katılımcılara tanıtan Zinchuk ardından ICOBOX’ı şu şekilde tanıttı . ICOBOX;

ICO projelerine pazarlama, yasal ve teknoloji desteği ile yön veren dünyanın ilk ve en

büyük SaaS çözümüdür. 150'den fazla takım üyesiyle birlikte 80'den fazla şirketin 400

milyon doları aşan bir likiditenin toplanmasına yardım eden, iyi yönetilmiş projeler, kârlı

token fiyatları ve en iyi ICO tecrübesini sunmak amacıyla kurulmuş bir platform

olduklarını aktardı.

Türkiye’de de Felixo Exchange ile fikir alışverişlerinde bulunarak ICOBOX‘ta listelenen

projelerin Felixo Exchange’de işlem göreceğinden ve bu iş birlikteliğinden oldukça

memnun olduğunu söyledi.

Felixo Exchange Lanmanına katılan ve konuşmacı olarak sahnede yer alan ve Pavo

Coin’in Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Zsolt Nemeth,

Felixo’da listelenecek olan Pavo Coin’in tohumdan market rafına kadarki tedarik

zincirinde, güvenilir ve organik gıdaların soframıza gelmesini sağladığını, çiftçilere veri

depolama, enerji, iş gücü, gübre ve ilaçlamalarda sağlanan avantajlarla ciddi anlamda

bir gelir artışı imkanı sunduklarını ve bunu kendi teknolojileri ve yazılımları ile

gerçekleştirdiklerinden söz etti.

Ayrıca Nemeth, Felixo Exchange Kullanıcıları ile tanışmak ve avantajlarından

faydalanmaları için ayırdıkları 200.000 Pavo Coin’i Airdrop yapacaklarını duyurdu.

Japonyadan dünya’ya yayılan Module adına ise sahneye konuşmacı olarak

Technical Manager’ları Koji Takane ile katılım sağladılar,

Koji Takane, Module ‘in işleyiş biçimi ve sağladığı faydalara değindiği konuşmasında şu

detayların üzerinde durdu; taşınabilir mobil cihazlarda yer alan kullanılmayan gb’ları

ihtiyaç sahiplerine kiraya vererek yepyeni bir blockchain kazanımı yarattıklarını ve bu

sayede ihtiyaç sahiplerine yeni alanlar sağlayıp, boş alan sahiplerine de gelir elde etme

imkanı sunduklarını söyledi.

Koji Takane, Module’ün Felixo Exchange kullanıcıları için 20.000 Dolar değerinde

Module Coin’i AirDrop yapmak için gereken işlemleri başlattıklarını iletti.

Çin’in yapay zeka teknolojisini, blockchain çözümü olarak sunan Man Coin (Matrix Al

Network) lansmana, Ceo’su Owen Tao ile katıldı.

Owen Tao, Man Coin ve Matrix’i anlatan kısa bir sunum gerçekleştirdi.

Matrix AI Network, işlem hızı sorununu azaltmak için üçüncü nesil Blockchain çözümü

sundukarını, Hybrid PoS + Pow konsensüs mekanizmasını benimseyerek ilerlediklerini

söyledi.

Tao, MATRIX’in madencilik işleme ve hesaplama gücü, zor istatistiksel hesaplamalar,

klinik teşhis, görüntü tanıma, video analizi veya tahmin modellemesi gerektiren her türlü

gerçek dünya uygulamaları için çözümler sunmakta olduklarını, dağıtılmış bir MCMC

hesaplama node ile gerçek dünyadaki zor bilgi işlem problemlerine çözümler

sunduklarından söz etti.

Man Coin’in de, Felixo Exchange kullanıcıları için 50.000 Man Coin’i AirDrop yapacağını

belirtti ve hem davet edildikleri için, hem de dinleyicilere teşekkür ettiğini belirterek

sahneden ayrıldı.

Etkinlikte ayrıca 1950 Model 170S bir Mercedes 30 Bitcoin’e satışa sunuldu ve oldukça

yoğun ilgi gördü.

Gecenin kapanış konuşması için yeniden sahneye gelen Felixo Exchange Ceo’su

Bünyamin Emeç katılanlara teşekkür ederken, Felixo Exchange kullanıcıları için yıl

sonuna kadar 1 Milyon TL değerindeki coin’i Airdrop yapacaklarını iletti. Basın Bülteni

Bitcoin’in kalbi İstanbul’da Felixo Exchange Lansmanın’da attı.

Peki, açılışa Satoshi Nakamoto geldi mi?

Nakamoto’ya geçmeden önce lansmanı bir paragrafta özetlersek, gecenin önemli

konukları arasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve İş Yatırım Uluslarası

Sermaye Piyasaları Yöneticisi Şant Manukyan ile birlikte Yapay Zeka, IOT, Tarım

Teknolojisi ve Veri Madenciliği sektöründe, Çin, Japonya, Amerika ve Ukrayna’dan

konularında uzman yöneticiler, Felixo Exchange açılışında bir araya geldiler.

Felixo Exchange Ceo’su Bünyamin Emeç konuşmasına merak edilen Satoshi

Nakamoto olarak bilinen kişi ve kişiler ile ilgili bilgiler paylaştı.

Satoshi Nakamoto ‘nun aslında kim olacağı veya olmayacağı ile ilgili mesaj vererek,

Satoshi Nakamoto’nun felsefesinin öneminden ve bu ismin anlamını, neler anlattığından

söz etti. Bugüne kadar Satoshi Nakamoto olarak tahmin edilen veya kendisinin

olduğunu iddia edenlerin hiç birisinin Satoshi Nakamoto olarak kendisini ispat

edemediğini anlattıktan sonra aslında Satoshi Nakamoto’nun bir felsefe olduğunu ve

aslında birkaç kişiden oluştuğunu belirtti.

Satoshi Nakamoto’nun kimliği gerçekten esrarengiz. Dünya’da para politikaları

değişirken Nakamoto felesefesi üzerinden ilerleyerek dünya’ya bir mesaj vereceğiz

diyerek Satoshi Nakamoto’yu davet etti.

Nakamoto’nun bu kez bir robot kılığında ortaya çıktığı yaptığı konuşma tam bir ders

niteliğindeydi. Nakamoto verdiği mesajla aslında bir fiziksel olgu yerine bir felsefe’den

oluştuğunu bir kez daha blockchain ve kripto para dünyasına göstermiş oldu.

Satoshi Nakamato kimliği ile sahneye çıkan robot;

Evet, bazı kişiler gerçek kişiliğini fiziksel olarak ortaya koymadığı için hayal kırıklığına

uğramış olsa bile felsefesini en iyi şekilde bir kez daha duyurmuş oldu.

Etkinlik Şant Manukyan’ın konuşmasıyla devam etti.

Şant Manukyan, başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar ve blockhain ile ilgili fikirlerini

katılımcılarla paylaştı.

Şant Manukyan;

Öncelikle kendisini davet ettiği için Bünyamin Emeç’e teşekkür etti.

Bitcoin ve Blockchain ile ilgili 3 gruptan şu şekilde bahsetti;

1 .grubun iddiası: blockhain ve bitcoin boş bir teknoloji bunu çok önemsemeyelim.

2.grup: aslında iş blockhaindir, bitcoin vs bunun yan ürünüdür.

3 grupta diyor ki Bitcoin’de Bitcoin.

Şant Manukyan Blockchain önemli bir gelişme olmasına rağmen ben biraz daha Bitcoin

tarafındayım diyerek, Bitcoin’in fikrinin kendisini daha fazla etkilediğini resimler ve

grafiklerle anlattı.

Konunun aslında Bitcoin olmadığını 10 yıldır piyasada olan bir ürün kendisini

kanıtlamıştır. Marjinal bir finansal varlık olarak piyasada kalmaya devam edecektir.

Şant Manukyan ayrıca dünya da yaşanan değişim süreçlerinden bahsetti.

Emtia Para ile başlayan paranın hikayesinin metal kağıt ve elektronik para olarak daha

önce hayatımıza girdiğini şimdi ise dijital/kripto para olarak varlığına başladığını anlattı.

Bazen 100 yıl boyunca yeni bir şey olmayabileceğini, bazen de hayatımıza giren bir

şeyin 100’lerce yıl hayatımızı etkileyeceğini belirterek konuşmasını katılımcılara

teşekkür ederek bitirdi.

Şant Manukyanın ardından, bu kez sahneye ICOBOX’ın Ceo’su, Andriy Zinchuk davet

edildi.

Kendisini katılımcılara tanıtan Zinchuk ardından ICOBOX’ı şu şekilde tanıttı. ICOBOX;

ICO projelerine pazarlama, yasal ve teknoloji desteği ile yön veren dünyanın ilk ve en

büyük SaaS çözümüdür. 150'den fazla takım üyesiyle birlikte 80'den fazla şirketin 400

milyon doları aşan bir likiditenin toplanmasına yardım eden, iyi yönetilmiş projeler, kârlı

token fiyatları ve en iyi ICO tecrübesini sunmak amacıyla kurulmuş bir platform

olduklarını aktardı.

Türkiye’de de Felixo Exchange ile fikir alışverişlerinde bulunarak ICOBOX‘ta listelenen

projelerin Felixo Exchange’de işlem göreceğinden ve bu iş birlikteliğinden oldukça

memnun olduğunu söyledi.

Felixo Exchange Lanmanına katılan ve konuşmacı olarak sahnede yer alan ve Pavo

Coin’in Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Zsolt Nemeth,

Felixo’da listelenecek olan Pavo Coin’in tohumdan market rafına kadarki tedarik

zincirinde, güvenilir ve organik gıdaların soframıza gelmesini sağladığını, çiftçilere veri

depolama, enerji, iş gücü, gübre ve ilaçlamalarda sağlanan avantajlarla ciddi anlamda

bir gelir artışı imkanı sunduklarını ve bunu kendi teknolojileri ve yazılımları ile

gerçekleştirdiklerinden söz etti.

Ayrıca Nemeth, Felixo Exchange Kullanıcıları ile tanışmak ve avantajlarından

faydalanmaları için ayırdıkları 200.000 Pavo Coin’i Airdrop yapacaklarını duyurdu.

Japonyadan dünya’ya yayılan Module adına ise sahneye konuşmacı olarak

Technical Manager’ları Koji Takane ile katılım sağladılar,

Koji Takane, Module ‘in işleyiş biçimi ve sağladığı faydalara değindiği konuşmasında şu

detayların üzüerinde durdu; taşınabilir mobil cihazlarda yer alan kullanılmayan gb’ları

ihtiyaç sahiplerine kiraya vererek yepyeni bir blockchain kazanımı yarattıklarını ve bu

sayede ihtiyaç sahiplerine yeni alanlar sağlayıp , boş alan sahiplerine de gelir elde etme

imkanı sunduklarını söyledi.

Koji Takane, Module’ün Felixo Exchange kullanıcıları için 20.000 Dolar değerinde

Module Coin’i AirDrop yapmak için gereken işlemleri başlattıklarını iletti.

Çin’in yapay zeka teknolojisini, blockchain çözümü olarak sunan Man Coin (Matrix Al

Network) lansmana, Ceo’su Owen Tao ile katıldı.

Owen Tao, Man Coin ve Matrix’i anlatan kısa bir sunum gerçekleştirdi.

Matrix AI Network, işlem hızı sorununu azaltmak için üçüncü nesil Blockchain çözümü

sundukarını, Hybrid PoS + Pow konsensüs mekanizmasını benimseyerek ilerlediklerini

söyledi.

Tao, MATRIX’in madencilik işleme ve hesaplama gücü, zor istatistiksel hesaplamalar,

klinik teşhis, görüntü tanıma, video analizi veya tahmin modellemesi gerektiren her türlü

gerçek dünya uygulamaları için çözümler sunmakta olduklarını, dağıtılmış bir MCMC

hesaplama node ile gerçek dünyadaki zor bilgi işlem problemlerine çözümler

sunduklarından söz etti.

Man Coin’in de, Felixo Exchange kullanıcıları için 50.000 Man Coin’i AirDrop yapacağını

belirtti ve hem davet edildikleri için, hem de dinleyicilere teşekkür ettiğini belirterek

sahneden ayrıldı.

Etkinlikte ayrıca 1950 Model 170S bir Mercedes 30 Bitcoin’e satışa sunuldu ve oldukça

yoğun ilgi gördü.

Gecenin kapanış konuşması için yeniden sahneye gelen Felixo Exchange Ceo’su

Bünyamin Emeç katılanlara teşekkür ederken, Felixo Exchange kullanıcıları için yıl

sonuna kadar 1 Milyon TL değerindeki coin’i Airdrop yapacaklarını iletti.