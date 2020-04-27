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Biyoçeşitliliği korumak için kaynaklarını seferber ediyor

Dünyadaki canlı türlerinin dörtte birinin yok olma tehlikesine karşı Microsoft, “sağlıklı toplum için sağlıklı gezegen” söylemiyle bu konuda atılacak adımları kolaylaştıracak dev bir bilgi işlem sistemi geliştireceğini açıkladı. Planetary Computer adlı bu sistem tüm dünyadan aldığı anlık çevresel bilgileri işleyip değerli çıktılar haline getirecek ve çevre koruma projeleri yürüten kurumların kullanımına sunacak.

Biyoçeşitliliği korumak için kaynaklarını seferber ediyor
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Microsoft’un önümüzdeki on yıl içinde "karbon negatif" şirket olma hedefini açıklamasının üstünden henüz üç ay geçti. Dünya için Yapay Zekâ girişimiyle şimdiye kadar 81 ülkeden 500 kurumla doğanın korunmasına yardımcı olan çalışmalar yürüten Microsoft, biyoçeşitliliğin korunması adına atılacak adımlarda kaynak olması hedefiyle yeni bir projeye imza attı. Destek verdiği kurumlardan gelen geri bildirimleri değerlendiren şirket, doğaya katkıda bulunan projelerde veriye çok daha fazla erişim imkanına, makine öğrenimi araçlarına, sezgisel karar verme yeteneklerine ve diğer projelerle anlık bilgilerin paylaşılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Anlayamadığımız sorunları çözemeyiz

Bugün, sağlığımız ve refahımız için hayati öneme sahip türler, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler hakkında hiçbir şirketin ya da kurumun yeterli güncel bir bilgisi bulunmuyor. Tüm dünyadaki yeşil alanların, tarlaların ve su alanlarının kesin olarak nerede olduğunu, ne zaman hangi miktarda azaldığını takip etmek ve güncel olarak bu bilgilere sahip olmak muazzam bir hesaplama yeteneği gerektiriyor. Diğer yandan, hangi ekosistemlerin biyolojik türlere ev sahipliği yaptığını, bu ekosistemlerin neden tahrip olduğunu, bazı türlerin yok olma noktasına geldiğini de tam anlamıyla bilemiyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
MicrosoftPlanetary ComputerBiyoçeşitlilik
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