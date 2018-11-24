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Blockchain ekonomiyi nasıl etkileyecek

Kişisel bilgilerin yasal olmayan yollarla ele geçirilmesi anlamına gelen kimlik hırsızlığı; mağdurun finansal anlamda çökertilmesi ve itibarının zedelenmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

Blockchain ekonomiyi nasıl etkileyecek
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Blockchain teknolojisinin bütün dünyada tehdit unsuru haline gelen kimlik hırsızlığıyla başa çıkabilmenin önemli ve etkili bir yolu olduğu ifade ediliyor Kişisel bilgilerin yasal olmayan yollarla ele geçirilmesi anlamına gelen kimlik hırsızlığı; mağdurun finansal anlamda çökertilmesi ve itibarının zedelenmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Geleneksel metotlarla çoğunlukla teknoloji kullanılarak gerçekleşen kimlik hırsızlığı, siber suçlar emniyet birimleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu alandaki suç oranlarının artmasıyla yeni yöntem arayışları da hızlandı.

İstanbul’da düzenlenen, “Blockchain Türkiye’deki ve Global Ekonomik Modelleri Nasıl Değiştirecek?” başlıklı Ekonomik Forum’da, ithalat, ihracat, bankacılık, hukuk ve sözleşme süreçleri gibi iş yapma metotlarının hızlanmasını sağlayacak Blockchain teknolojisinin sağlıktan sosyal güvenliğe kayıtların, kurumlar arasında kimlik bilgilerinde herhangi bir kayıp yaşanmadan kolayca paylaşılmasına imkan vereceği bilgisi de paylaşıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Blockchain Teknoloji
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