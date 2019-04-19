Btk ve Google'dan "İnternot Olmaya Var Mısın?

Dijital vatandaşlık kuralları ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanmış bir oyun platformu olan “İnterland” ile çocuklara nasıl “İnternot” olacaklarının anlatılacağı etkinlikler, Forum İstanbul’da gerçekleşecek.



Dijital çağın çocukları ile ebeveynler arasında bir diyalog köprüsü kurulması hedefiyle hayata geçirilen “İnternot Olmaya Var mısın?” projesi kapsamında, Forum İstanbul’da 20-21 Nisan (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde etkinlikler düzenlenecek.



Google Türkiye ve BTK işbirliği ile geliştirilen proje kapsamında gerçekleşecek etkinliklerde, dijital vatandaşlık kuralları ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanmış bir oyun platformu olan “İnterland” ile çocuklara nasıl “İnternot” olacakları anlatılacak.



Dijital dünya çocuklarıyla anne-babalar arasında diyalog köprüsü



Çocukların dijital vatandaşlık ve güvenlik konusunda bilinçlenerek çevrimiçi dünyayı güvenle keşfedebilmeleri ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine yönelik “İnternot olmaya var mısın?” projesinin bir diğer önemli hedefi ise dijital çağa doğan 6-12 yaş grubu çocukların yanı sıra, ailelerine ve öğretmenlerine de ulaşılarak nesiller arasında var olan dijital diyaloğun güçlendirilmesini sağlamak.



“İnternot olmaya var mısın?”projesinin üçtemel öğesi bulunuyor. Çocuklar için dijital vatandaşlık kuralları ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanmış bir oyun platformu olan “İnterland”da, çocuklar İnternotları farklı oyun kurgularında takip ederek bilinçleniyor, bilgileniyor ve yaratıcılıklarını kullanarak güvenlik alanlarını oluşturarak dijital vatandaşlığın temel ilkelerini öğreniyorlar. Proje kapsamında ayrıca kılavuz niteliğinde bilgilerin bulunduğu “Dijital Vatandaşlık ve Güvenlik Eğitim Kitapçığı” ve aile içerisindeki tüm bireyler tarafından imzalanması beklenen “İnternot Olmaya Var mısın Taahhüdü” yer alıyor.



İnternot olmanın ilkeleri



”İnternot Olmaya Var mısın?” platformunda, çocukların oyunlarla deneyimleyerek öğrenmesi ve içselleştirmesi hedeflenen önemli beceri ve davranışlar arasında aşağıdaki başlıklar yer alıyor;



İnternette paylaşım yaparken özenli olmak



Çevrimiçi dünyada oluşabilecek tuzaklar konusunda bilinçlenmek



Özel bilgilerini neden ve nasıl koruyacaklarını anlamak



Internet ortamında başka kullanıcılarla girdikleri etkileşimlerde nazik ve düşünceli olmak



Şüphe uyandıran durumlarla karşılaştıklarında ise durumu gecikmeden büyükleri ile paylaşmak



Anadolu’nun İnternotları ile bir arada



“İnternot Olmaya Var mısın?” projesi çerçevesinde İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Adana, Konya, Bursa ve Antalya olmak üzere toplam 10 ilde düzenlenen etkinliklerle dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı konularında farkındalığın daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.