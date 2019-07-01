Bu hafta Google'da bunları aradık!

Bilindiği gibi Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor.



Peki Türk halkı bu hafta içerisinde Google'da neler aradı?



Genel olarak sıralamaya göz atacak olursak;

Türkiye G20 Zirvesi

Suriye, İdlib son dakika

LGS Tercih Kılavuzu 2019

Yeni askerlik sistemi

Libya

DGS 2019

İŞKUR öğrenci, Sosyal Çalışma Programı

Gazi Koşusu

Kurban Bayramı ne zaman?

Ezgi Eyüboğlu, Kaan Yıldırım

Nagehan Alçı

Kazım Koyuncu

Selin Ciğerci

Canan Kaftancıoğlu

Ben Fero

Hayri Baraçlı

Mia Khalifa

İmamoğlu mal varlığı

Yeni kabine, yeni kabine değişikliği

İkitelli

Feyza Gündüz

Osman Öcalan

Feyza Aktan, Özcan Deniz

Mevlüt Demiryay

Ahmet Davutoğlu

YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

Ebru Şahin

Daron Acemoğlu

Naci Ağbal

Ankara deprem