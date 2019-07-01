Bu hafta Google'da bunları aradık!

Bilindiği gibi Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor.
Peki Türk halkı bu hafta içerisinde Google'da neler aradı?
Genel olarak sıralamaya göz atacak olursak;
- Türkiye G20 Zirvesi
- Suriye, İdlib son dakika
- LGS Tercih Kılavuzu 2019
- Yeni askerlik sistemi
- Libya
- DGS 2019
- İŞKUR öğrenci, Sosyal Çalışma Programı
- Gazi Koşusu
- Kurban Bayramı ne zaman?
- Ezgi Eyüboğlu, Kaan Yıldırım
- Nagehan Alçı
- Kazım Koyuncu
- Selin Ciğerci
- Canan Kaftancıoğlu
- Ben Fero
- Hayri Baraçlı
- Mia Khalifa
- İmamoğlu mal varlığı
- Yeni kabine, yeni kabine değişikliği
- İkitelli
- Feyza Gündüz
- Osman Öcalan
- Feyza Aktan, Özcan Deniz
- Mevlüt Demiryay
- Ahmet Davutoğlu
- YKS sonuçları ne zaman açıklanır?
- Ebru Şahin
- Daron Acemoğlu
- Naci Ağbal
- Ankara deprem