Bugüne kadarki 'en akıllı' uygulama

Kilit çözümleri ve akıllı güvenlik sistemleri alanında dünyanın lider markalarından Yale’in yenilenen ana kontrol paneli Yale Smart Living Home App*, kapıları kilitleyip açarken alarm durumunu kontrol etmeyi ve alarmı kurmayı zahmetsiz hale getiren kilit özellikleri barındırıyor.



Kullanıcı deneyimini çok daha basit hale getiren yeni uygulama, mevcut Yale View App’e bağlanabiliyor ve bağlı Home View kameralarından canlı yayın sunuyor. Yeni eklenen bağlantılı akıllı prizleri ve programlanabilen eylemleri kontrol etme özelliği sayesinde ev güvenliği artık yalnızca her zamankinden daha akıllı olmakla kalmıyor, aynı zamanda ev sahiplerinin içini daha çok rahatlatıyor.







Evin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş güvenlik seçenekleri!



Yale Türkiye Genel Müdürü Hasan Mavuş, Yale Smart Living Home App’in yeni sürümünün hem tamamen yepyeni bir deneyim sunduğunu hem de ev güvenliğinin tüm kontrolünü kullanıcılara verdiğini söyledi. Mavuş, “Yenilenen uygulama ile kullanıcıların evlerine 'bağlantılı olma' düzeyi artık gerçekten olağanüstü bir düzeye erişti. Yalnızca bu bağlantıyı sağlamak için değil, aynı zamanda bu bağlantıyı kesintisiz hale getirmek için de sürekli olarak yeni yöntemler üzerinde çalışıyoruz. Yale Home uygulaması, evinizi korumanın çok daha akıllı ve çok daha rahat bir yolu” dedi.



Hasan Mavuş sözlerini, “Yale Smart Living serisi, evden uzaktayken bile evinizin korunduğundan emin olmanızı sağlıyor. Son geliştirmeler, evinizin güvenlik ihtiyaçlarına göre kişiselleştirme yapma seçeneği sunarak endişelerinizi azaltıyor” diye tamamladı.



Yale Smart Living Home Uygulaması, Apple IOS ve Google Android'den indirilebilir ve akıllı alarmlar, akıllı kapı kilitleri ve görüntüleme sistemleri dahil pek çok Yale Smart Security ürünüyle birlikte kullanılabilir.