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Bulut bilişim, inovasyonu nasıl tetikliyor?

2020 yılında dünya çapında 411 milyar doları bulması beklenen genel bulut hizmetleri, inovasyonun önünü açıyor.

Bulut bilişim, inovasyonu nasıl tetikliyor?
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Günümüzün rekabetçi iş dünyasının merkezindeki en ayırt edici noktaların başında artık inovasyon geliyor. Türkiye’nin de üretim, sanayi ve ticaret gibi uluslararası rekabette söz sahibi olmasını sağlayacak planlamalarının temelinde inovasyon yer alıyor.

Yapay zekâ (AI), makine öğrenimi ve diğer bilişsel otomasyon teknolojilerinin uygulandığı projelerde, kurum içindeki sistemlere kıyasla bulut bilişim sistemleri 20 kat daha hızlı analiz işleme fırsatı veriyor. Kendi sistemlerine yatırım yapmak yerine, zorlu işleri bulut üzerinde halletmek ise yüzde 45 ekonomik tasarruf sağlıyor. Bunun yanında teknik uzmanların harcadığı zaman yüzde 60 azalırken, yeni uygulamaların hayata geçirilmesi saatler mertebesine düşüyor.1

Uygulamaları bulut ortamlarında tutmanın gittikçe yaygınlaştığına değinen Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, “Esnek ve ölçeklenebilir yapılar, kurumsal kullanıcıların bulut bilişim teknolojilerini daha çok tercih etmesine sebep oluyor. Maliyetleri en düşük seviyede tutarken, yapılan işe uygun sistemlerin hazır bulunması, her zaman erişilebilir ve hızlı uygulama geliştirme imkânı gibi avantajlar bulutu farklı kılıyor. Bulut bilişim teknolojisi ile işletmeler altyapı yerine işlerine odaklanarak inovasyona daha fazla vakit ayırabiliyorlar” dedi.

Sanallaştırma ile ihtiyacın kadar kullan ve öde

Sanallaştırma teknolojileri ile esnek ve verimli kaynak yönetimi, enerji tasarrufu, çok daha az fiziksel sunucu kullanılarak çok daha fazla iş yükünün üstlenilebilmesi, kesintisizlikte artış ve çok daha etkili bir felaket kurtarma yönetimi sağlanabiliyor. Türkiye’deki sayılı VMware bulut iş ortakları arasında yer alan Radore, on binlerce servis sağlayıcının pek çok farklı bulut hizmetini kullanıcılara ulaştırabiliyor. Radore VMware bulut iş ortaklığı kapsamında müşterilerine kiralama modeliyle sanallaştırma hizmetlerini sunabiliyor. Bu sayede kullandığın kadar öde modeliyle her boyutta ihtiyaca uygun çözüm sağlanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bulut BilişimInovasyon
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