CANON'un Yeni Gözdesi: Aynasız EOS RP

Canon, fotoğraf tutkusunu amatörden profesyonel seviyeye taşımak isteyenler için aynı zamanda ekonomik bir tercih olan EOS RP’yi tanıttı. Full frame serisinde profesyonellere yönelik tasarlanan EOS RP, fotoğrafçılar ve video grafikerlerin yaratıcılıklarının sınırlarını zorlayabilecekleri özellikleriyle dikkat çekiyor. EOS RP kullanıcıları çekimleri esnasında kontrol halkası veya esnek (drop-in) filtre adaptörü yanı sıra ürünün üç EF-EOS R adaptör seçeneği sayesinde de mevcut EF ve EF-S lenslerinin sunduğu performanstan maksimumda yararlanabiliyor.



EOS RP ile düşük ışıklı ortamlarda maksimum performans



EOS RP’nin 26.2 Megapiksel full frame CMOS sensörü, Canon’un en yeni DIGIC 8 işlemcisi ile birleştiğinde alan derinliği ve düşük ışıkta gerçekleştirilen çekim performansını dengeleyerek kullanıcısına mükemmel bir tecrübe yaşatıyor. Düşük ışıklı çekim ortamları için optimize edilen ve ISO 102.400 seviyesine kadar genişletilebilen ISO 40.000 kapasitesi, Dual Pixel CMOS AF sistemi ile fotoğrafçılara karanlık ortamlarda bile -5 EV seviyesine kadar çekim olanağı sağlıyor. Yüzden AF, Tek Noktalı AF, Genişletilmiş AF ve Bölge AF gibi diğer AF modları ile konuyu kesintisiz bir şekilde takip ederek istenilen aksiyonu daima kadrajda tutabilme imkanı yaratıyor.

EOS RP, standart RAW boyutundan yaklaşık %40 daha küçük dosya boyutu sunan kompakt RAW seçeneği ile kayıtların daha az yer kaplamasını sağlayarak hafıza kartında saklanabilecek görüntü sayısının artırılmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda yeni nesil CR3 14-bit RAW dosya formatı özelliği sayesinde de görüntülerin makineden çıktıktan sonraki düzenleme aşamasını

kolaylaştırıyor.



Hafiflikten gelen özgürlük; EOS RP



Canon’un şimdiye dek ürettiği en hafif full frame dijital değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesi EOS RP, 485g ağırlığı ile seyahatler için en uygun fotoğraf makinesi alternatifi olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda dayanıklı magnezyum alaşımlı kasası ile toz ve nem girişine karşı da ekstra bir koruma sağlıyor. Ürünün, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı özelliği kullanıcıların fotoğraf makinelerini akıllı cihazlarından kontrol edebilmelerine ve çektikleri fotoğraf veya videoları anında aktarabilmelerine olanak tanıyor. Buna ek olarak iOS ve Android cihazlara yüklenebilen Canon Connect Uygulaması da EOS RP’nin ayarlarını akıllı cihazlar üzerinden kontrol edebilme, çekimi canlı izlemeve ve makineyi Bluetooth üzerinden uzaktan uyandırma gibi avantajlar sunuyor.



En hareketli anlarda EOS RP ile hiç olmadığı kadar net 4K videolar



EOS RP, portatif ve kullanımı kolay bir fotoğraf makinesi arayan video grafikerlere ihtiyaç duydukları özgürlüğü ve aradıkları teknik özellikleri sunuyor. DIGIC 8 işlemcisi sayesinde 25 kare/sn’de 4K çözünürlüğe ve 60 kare/sn’de Full HD’ye kadar videolar çekilebiliyor. Kullanıcılar 4K zaman aşımı, interval zamanlayıcı, Video Servo AF ve HDR video gibi özelliklerle hızlı aksiyonları ve ağır çekim sekansları kaydedebildiği gibi aynı zamanda genişletilmiş bir dinamik aralık elde edebiliyor. EOS RP’nin Video Dijital IS özelliği ise 5 eksenli video dengelemesi sağlayarak video çekiminde en sık karşılaşılan sorunlardan olan makine titremelerini azaltıyor.

Mikrofon ve kulaklık jakları kullanıcılara çekimler sırasında gerçek zamanlı ses kaydı ve takibi sunarken, değişken açılı dokunmatik ekran her açıdan rahatlıkla çekim yapılabilmesine olanak tanıyor. Özellikle seyahat tutkunları ve maceraperestler, EOS RP’nin video enstantane işlevi ile de yolculuklarının özet bir videosunu kolay yoldan hızlı bir şekilde hazırlayabiliyor.



Full frame’den RF’e lens becerisi



Görüntüleme teknolojileri devi Canon, üretimde bir dönüm noktasını temsil eden 140 milyon EF ve RF lense ulaşmanın şerefine, geliştirme aşamasında olduğu altı full frame lensin de duyurusunu gerçekleştirdi. Lens geliştirme yol haritasında yer alan RF 24-240mm F4-6.3 IS USM lensi, gerek boyut gerekse performans bakımından pratik, ideal bir seyahat yoldaşı olarak öne çıkıyor. Olağanüstü çekimlerin yakalanabilmesi için farklı netleme mesafesi seçeneklerine sahip bu lensler çok amaçlı kullanım sunan kapsamlı özellikleri sayesinde deneyimli amatör fotoğrafçıların veya video grafikerlerin ayrılmaz bir parçası olmaya aday.



EOS R Sistemi ve Canon’un RF Yuvası’nı geliştirmeye dönük bağlılığı hakkında daha fazla bilgi almak için: www.canon-europe.com/cameras/eos-r-system/



EOS RP Temel Özellikler:



-26.2 Megapiksel full frame CMOS sensör



-Magnezyum alaşımlı kasalı hafif gövde



-Dual Pixel CMOS AF



-4K Video



-DIGIC 8 işlemci



-EF ve EF-S lenslerle uyumluluk sunan üç EF-EOS R adaptörü seçeneği



-Wi-Fi ve Bluetooth