Cenevre'de Türkiye pazarını anlatacak

İSTANBUL (AA) - Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Gürcan, Avrupa teknoloji üreticilerinin ve perakendecilerinin liderlerini buluşturacak 6. Uluslararası TCG Perakende Zirvesi’nde konuşmacı olacak.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yeni nesil perakendecilik anlayışıyla bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Uluslararası TCG Perakende Zirvesi’nde (6th International TCG Retail Summit) Türkiye’yi temsil edecek.

2-4 Nisan 2019'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleşecek zirvede, Teknosa CEO’su Bülent Gürcan, Teknosa’nın dijitalleşme atılımlarını, veri analitiğindeki yeni sistemlerini ve müşteri odaklı iş modelini katılımcılarla paylaşacak.

Gürcan, geçen yıl da Berlin'de düzenlenen European TCG Retail Summit etkinliğinde kesintisiz müşteri deneyimini ve omnichannel (çoklu kanal) uygulamalarını perakende sektörünün liderleri ile paylaşmıştı.