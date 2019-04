Cep'e çok para veriyoruz ama kullanamıyoruz Posta Gazetesi Teknoloji Editörü Murat Gülderen, tek bir dokunuşla hayatınızın akışını değiştirecek onlarca özelliği olan akıllı telefonlar hakkında bilgi verdi.

Murat Gülderen



En iyi telefonu almak için birbirimizle yarışıyoruz ama bu cihazların fotoğraf ve video çekmek, twitter’a, Instagram’a girmek dışında hiç bir özelliğini kullanmıyoruz. Çünkü bilmiyoruz. Halbuki üst segment cihazların tek bir dokunuşla hayatınızın akışını değiştirecek onlarca özelliği var.



Yüzbinlerce kişi geliri ne olursa olsun büyük bir hevesle yüksek ücretler ödeyip en iyi telefonları alıyor ama fotoğraf çekmek, video kaydetmek, Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarına girmek ve konuşmak dışında hiçbir şey yapmıyor. Çünkü bu cihazların ve güncellemelerin getirdiği hayatı kolaylaştırıcı özelliklerin hiçbirini kullanmayı bilmiyor. Halbuki tek bir dokunuşla saniyeler içerisinde en çok ihtiyaç duyulan sağlıktan spora, yeme içme düzeninden güvenliğe, akıllı ev yönetiminden kişisel asistanlara kadar yapay zekanın da getirdiği güçle onlarca programa her an hakim olmak mümkün.



Telefonunuzun markası ne olursa olsun her birinin birbirinden özel uygulamaları ve kısayol özellikleri olduğunu aklınızdan çıkarmayın. İşte bazıları:



TANSİYON DURUMUM NE?



iPhone kullancısıysanız güncellenen Siri kestirmeleri (kısa yollar) sayesinde artık tansiyon, glikoz, uyku, sıvı ve vitamin alımı gibi en favori uygulamalara anında erişilebilirsiniz. Örneğin QardioArm akıllı tansiyon monitörü şimdi kullanıcılara aile üyelerinin durumunu uzaktan kontrol etme imkanı veriyor. Kullanıcı “Hey Siri, annemin tansiyonu kaç?” diye sorarak, gittiği her yerde bu bilgileri iPhone ve Apple Watch’ından görebiliyor.



GLİKOZ SEVİYENİ ÖLÇ



'Dexcom Sürekli Glikoz İzleme Sistemi’ ile, diyabet hastaları Siri’ye “Glikoz seviyem ne?” diye sorarak kanlarındaki glikoz seviyesini daha iyi izleyip yönetebiliyor. AutoSleep uygulamasıyla uyku kalitesini de izleyen Siri, sorulduğunda uyku süresi, uyku kalitesi, derin uyku, uyku hedefine ulaşma güncellemeleri hakkında bilgiler veriyor.



EŞYALARI KONUŞTUR



Bir başlık da Samsung’un geliştirdiği Smartthings uygulamasına açmak gerek. Smartthings sayesinde telefonunuzu evinizdeki internete bağlanan buzdolabı, çamaşır-bulaşık makinesi, TV, klima, kombi, aydınlatmalara bağlamak mümkün hale geliyor. Yani tüm bu cihazlar akıllı telefonunuzdan kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Bu arada sesli asistan Bixby de pek bilinmediğinden fazla kullanılmıyor. Uygulama açıldığında asistan, sizin alışkanlıklarınızı bir süre takip ettikten sonra size ilgi alanlarınızla ilgili her konuda nokta atışı tavsiyelerde bulunuyor.



BU YEMEK KAÇ KALORİ?



Huawei’in geliştirdiği ‘Hi Vision’ özelliği ile bir yemeğin besin değerini, kalorisini, bitkinin türünü ve bir hayvanın cinsini saniyeler içerisinde öğrenebilirsiniz. Örneğin alışveriş yapıyorsunuz ve raftaki ürünle ilgili ayrıntılı bilgi istiyorsunuz. Bunun için başlangıç ekranınızı aşağı kaydırmanız ve alışveriş düğmesine dokunmanız yeterli. Öte yandan ‘kişiselleştirme’ uygulamasıyla da dikkat çeken Huawei, ‘Dengeli hayat, mutlu çocuk’ başlığı altında ebeveyn kontrolü sağlıyor. Bu sistem sayesinde çocukların kullandığı telefonların ve uyku saatlerinin uzaktan kontrolü sağlanıyor.



DAHASI DA VAR



-Eğer telefonunuzu sürekli kaybediyorsanız, Find My Device adlı uygulama sayesinde kayıp telefonunuzu takip edebilir hatta uzaktan verilerinizi silebilirsiniz.



-Telefonunuzun kamerasını bir barkod okuyucu olarak kullanmak istiyorsanız, QR ve Barkod okuyucu gibi uygulamaları indirerek mağazalarda gördüğünüz ürünlerin detaylarına derhal ulaşabilirsiniz.



-iPhone’larda eğer yanlışlıkla yazdığınız bir metni sildiyseniz iPhone’unuzu sağa sola salladıktan sonra ekranda beliren geri al butbutonuna basıp yazıyı geri getirebilirsiniz.



-Huawei ve Samsung’un üst düzey cihazlarında şarj paylaşım özelliği de bulunuyor. Bunun için iki akıllı cihazı yan yana getirmeniz ya da üst üste koymanız yeterli.