Cepten sosyal mesafe uyarısı yapacak herkes işine bakacak

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, koronavirüs salgını sürecinde değişen iş yapış şekillerine uygun çözümlerle işletmelerin iş süreçlerini uzaktan takip etmesine imkan sunuyor. Vodafone Business’ın Red Kontrol çözümünü tercih eden M-Art Design, üretim hariç tüm süreçlerini uzaktan takip edilebilir hale getirdi.

M-Art Design, çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla tüm tasarım toplantıları ile iç iletişimi dijital ortama taşıdı. "Verimli İş Takibi Yönetimi" ile de üretime devam eden fabrikasında anlık konumlarını takip ettiği çalışanlarının Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği sosyal mesafe kuralına uymasını ve korunmasını sağlıyor.

M-Art Design, Red Kontrol çözümüyle iş süreçlerini uzaktan yönetirken doğru kaynak kullanımı ile verimliliğini de artırıyor. Şirket, enerji takibi özelliği sayesinde fabrikasındaki elektrik tüketimini izleyerek gereksiz kullanımın önüne geçiyor ve tasarruf sağlıyor.

Red Kontrol çözümümüz çalışanların sosyal mesafeyi korumasını sağlıyor

Vodafone Business olarak tüm dünyada hayatı ve iş yapış şekillerini değiştiren korona virüs salgınının ülkemizde en az hasarla atlatılacağına inandıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, işletmelere uzaktan çalışma ile ilgili ürünleriyle destek olduklarını vurguladı. Meltem Bakiler Şahin, şöyle devam etti:

“Vodafone olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de işletmelerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarına uygun terzi usulü çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Koronavirüs salgını öncesinde ihtiyaçlar rekabet tarafında bir adım öne çıkmak şeklinde konumlanırken bugün uzaktan erişim ve yönetişim ile iş sürekliliği ihtiyacı öncelikli hale geldi. Red Kontrol çözümümüzü de sürece adapte ettik. Minimum personelle de olsa üretime devam etmesi gereken tesislerde çalışanların sosyal mesafeyi korumasını sağlıyor, diğer yandan işletmelerin verimlilik ve maliyetlerini uzaktan kontrol altında tutabilmelerine imkan tanıyoruz. Red Kontrol ürünleri, işletmelerin ihtiyaçlarını anlayıp, o ihtiyaçlara özel olarak tasarlanıyor ve tüm hizmetler Vodafone uzmanlığı ile veriliyor. Bu çözümler sayesinde yöneticiler, işletmelerine 7/24 uzaktan müdahale edebilme şansı da elde ediyor. Bu çözümümüzle, çalışan verimliliğinde %20'ye kadar artış, iş güvenliği maliyetlerinde %20'ye kadar azalma, operasyonel verimlilikte %10'a kadar artış ve enerji yönetimi alanındaki kestirimci bakımda %40'a kadar maliyet avantajı yaratabiliyoruz.”

Etkin kullanım ve tasarruf sağlıyor

Tarım sektöründen gıda üretimine, belediyelerden sigortacılık sektörüne birçok alanda kullanılabilen Red Kontrol'ün "Verimli İş Takibi", "Makine ve Üretim Takibi" ve "Enerji Takip" çözümleriyle işletmeler üretim tesislerinde zamanın nasıl yönetildiğini, makinelerin yeterli üretim yapıp yapmadığını, enerji giderlerini uzaktan görebiliyor ve bu doğrultuda önlemler alabiliyor.