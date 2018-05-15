Çift haneli büyümeye devam ediyor - Vodafone Türkiye, 2017-2018 mali yılı organik servis gelirlerini geçen yıla göre yüzde 14,1 artırarak 9,2 milyar liraya çıkardı - Böylece şirket son 8 yıldır kesintisiz olarak çift haneli istikrarlı büyümesine devam etti - Şirketin FAVÖK'ü yüzde 22,6 artışla yaklaşık 2,8 milyar liraya ulaştı

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, 2017-2018 mali yılı organik servis gelirlerini geçen yıla göre yüzde 14,1 artışla 9,2 milyar liraya çıkarırken, son 8 yıldır kesintisiz olarak çift haneli istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Vodafone, Nisan 2017-Mart 2018 dönemini kapsayan mali yılı sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, Vodafone Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda yürüttüğü stratejik yatırım programı sayesinde güçlü büyümesini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Vodafone Türkiye, 2017-2018 mali yılı organik servis gelirlerini, geçen yıla göre yüzde 14,1 artırarak 9,2 milyar liraya çıkardı. Böylece şirket son 8 yıldır kesintisiz olarak çift haneli istikrarlı büyümesine devam etti.



Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) ise yüzde 22,6 artışla yaklaşık 2,8 milyar liraya ulaşırken, bu dönemde Operasyonel Serbest Nakit Akışı ise 1,4 milyar lira olarak gerçekleşti.



Türkiye’nin uçtan uca dijitalleşmesi hedefiyle çalışmalarını yürüten Vodafone, 31 Mart 2018 sonu itibarıyla son bir yılda 1,3 milyar lira yatırım yaptı.



- 13 milyon 4.5G abonesi



Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı ise 2017-2018 mali yıl sonu itibarıyla 23,3 milyona yükseldi. Bu mali yılda toplam 521 bin net abone artışı sağlayan şirketin 4.5G abone sayısı da yıl sonu itibarıyla 13 milyona ulaştı.

Türkiye’nin 81 ilinde 13 bini aşkın 4.5G iletişim noktasıyla hizmet veren Vodafone Türkiye, böylece 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.



Faturalı abone sayısı ise yaklaşık 1,3 milyon artış ile 12,1 milyona çıkan şirketin toplam bazının yüzde 51,8’ini faturalı aboneler oluşturdu.



- Sabit geniş bantta 135 bin net abone artışı



Vodafone Türkiye’nin sabit geniş bantta hızlı büyümesi ise devam etti. Mali yılda 135 bin net abone artışı sağlayan şirketin sabit geniş bant abone sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 697 bine ulaştı. Şirketin sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise mali yılda yüzde 29,4 arttı.

Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı, 2017-2018 mali yılında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 2 kat artarak 726 petabyte’a yükseldi. Şirketin akıllı telefon penetrasyonu bu mali yılın sonunda yüzde 74,7’ye ulaştı.



Türkiye’de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışan Vodafone Türkiye, kurumsal alanda da istikrarlı büyümesini sürdürdü. Vodafone Türkiye kurumsal servis gelirlerini 2017-2018 mali yılında bir önceki döneme göre yüzde 12,6 artırdı.