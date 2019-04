Çocuğunuzu adım adım izleyin

Posta Gazetesi Yazarı Murat Gülderen'in haberine göre; “Çocuklar nasılsa odalarında bilgisayarıyla oynuyor, içimiz rahat” diyen ailelerin başlarına gelmeyen kalmadı. Sanal alemde fink atan psikopat ruhlu kişiler binlerce çocuğu esir aldı ve bunların bir kısmı maalesef intihar etti. En son örneği ise Mavi Balina ve benzeri tuzak linkler... Tehlikeli kişiler okullara kadar indi.



Dünya genelinde 3 gençten biri siber zorbaların tuzağına düşmüş durumda. Beyaz şapkalı hackerlar, bu kişilerin izlerini sürerek hızla yer tespitleri yaparken, bir yandan da aileler için güvenli takip uygulamaları geliştirilmeye başlandı. “Peki bu uygulamalar başkaları için de kullanılamaz mı?” diye sorabilirsiniz. Evet teknik olarak bu mümkün ama o kişinin izni olmadan kullanmak elbette yasak. Ancak söz konusu, ebeveynlerin 18 yaşından küçük çocukları olunca herhangi bir sorun teşkil etmiyor.



Uygulamalar takip edilecek kişinin cep telefonu, tablet, dizüstü ya da masaüstü bilgisayarına indiriliyor ve gerekli üyelik ve tanımlamalar yapılarak sistem devreye giriyor.



BECERİKLİ UYGULAMALAR



Siber Güvenlik Uzmanı Murat Şişman’ın önerisiyle bu becerikli uygulamaları sizler için derledik. Kendinize en yakın gördüğünüz uygulamalar arasından birini tercih edip, çocuğunuzun bilgisayar başında neler yaptığını adım adım izleyebilirsiniz.



SpyzIe



Bu uygulama ile çocuğunuzun yapmış olduğu tüm aramalar, mesajlaşmalar, whatsapp görüşmeleri, konum bilgisi, rehberindeki kişiler, kullandığı uygulamalar, e-posta iletileri görüntülenebiliyor. Uygulama ayrıca anlık olarak cep telefonu ekranının görüntüsünü de gösterebiliyor.



MSpy for Kids



Adından da anlaşılacağı üzere çocukların takip edilmesi amacıyla hazırlanmış bu uygulama ile çocuklarınızın anlık konumlarını öğrenebilmenin yanı sıra WhatsApp, Snapchat, Facebook ve diğer sosyal ağlardaki aktivitelerini de kontrol edebilirsiniz. Giden veya gelen çağrıları görebilir, sms mesajlarını da okuyabilirsiniz.



Famisafe



Bu uygulama ile gerçek zamanlı olarak çocuğunuzun konumunu ve cep telefonunun şarjını görebilirsiniz. Ayrıca daha önce gezindiği konumları da inceleyebilmeniz mümkün. Çocuğunuzun yaşına uygun olmayan uygulamaları engellemenizin de mümkün olduğu bu uygulamada hangi web sitelerini ziyaret ettiğini de öğrenebilirsiniz.



Qustodio Control



Bu uygulama yardımıyla çocuğunuzun cep telefonunun konum bilgilerini kolaylıkla öğrenebildiğiniz gibi, cihaza kullanım limiti de koyabilirsiniz. Belirli gün ve saatler cep telefonunu kilitleyerek örneğin uyku saatlerinde cihazın kullanımının önüne geçebilirsiniz. Yalnızca sizin belirlediğiniz telefon numaralarını arayabilme özelliğine de sahip olan bu uygulama aynı zamanda Facebook aktivitelerini de kayıt altına alabiliyor.



CEPMY



Bu da çocuklarınızın güvenliği için geliştirilen özel bir takip yazılımı. CEPMY’ı kurduktan sonra buraya e-posta adresi ve şifre girerek kaydolmak gerekiyor. Uygulama sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun ister cep telefonunuz, isterseniz tabletiniz ya da bilgisayarınız üzerinden çocuğunuzu izleyebilirsiniz.



-HAFTANIN OLAYI-



LIKE HASTALIĞI SONA ERİYOR



Paylaşımların beğenilmesi (Like) bazı kullanıcılar için ciddi bir takıntı haline gelince Instagram çareyi bu özelliği kısıtlamakta buldu. Bir süre sonra Instagram’da tüm beğeniler takipçileriniz tarafından görünmez olacak.