Crytek İstanbul Gençlik Festivali’ne katıldı - Bağımsız oyun geliştirici, yayıncı ve teknoloji sağlayıcı Crytek İstanbul, İstanbul Gençlik Festivali'ne konuk oldu

İSTANBUL (AA) - Bağımsız oyun geliştirici, yayıncı ve teknoloji sağlayıcı Crytek İstanbul, İstanbul Gençlik Festivali'ne konuk oldu.

Crytek İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul Gençlik Festivali’ne Crytek İstanbul da katıldı.

Festival kapsamında Crytek İstanbul’un kurduğu standa gelen katılımcılar, burada firmanın geliştirdiği "The Climb ve Robinson: The Journey" isimli oyunları oynayarak, sanal gerçeklik teknolojisi ile tanışma imkanı yakaladı.

Crytek İstanbul standı, yeni teknolojileri test eden gençler için renkli bir durak oldu.



- 3D oyun geliştirme çözümü Cryengine



Merkezi Frankfurt’ta olan Crytek’in Kiev ve İstanbul’da stüdyoları bulunuyor.

Orijinal Far Cry, Crysis serisi, Ryse: Son of Rome, Warface, Robinson The Journey ve The Climb gibi oyunlar başta olmak üzere pek çok ödüllü ürüne imzasını atan Crytek PC, konsol ve VR platformlarında eğlenceli ve yenilikçi bir oyun deneyimi sunuyor.

3D oyun geliştirme çözümü Cryengine ile sınırları zorlayan bir teknoloji sağlayıcısı olan Crytek'in bütün oyunları, “İstediğin Kadar Öde” iş modeliyle tüm oyun geliştiricilerine açık olan oyun motoru Cryengine ile üretiliyor.