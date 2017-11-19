Denize yapılan ikinci havalimanında yeni bir rekor

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin ikinci, dünyanın ise üçüncü denize inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'nın 8-10 metre daha derine yapılacağını, bunun da yeni bir rekor olduğunu bildirdi.

Yapım çalışmaları devam eden havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanının Türkiye'nin önemli projelerinden biri olduğunu, geçici olarak 390 metrelik bir mendireğin inşasının tamamlandığını, projenin bitmesinin ardından bunun da kaldırılacağını söyledi.

Konvansiyonel bir havalimanı yaptıklarını vurgulayan Arslan, 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pisti bulunacak havalimanına, üç büyük ve bir küçük gövdeli uçağın da aynı anda park edebileceğini vurguladı.

- "Bir rekor içeriyor"

Bölgeye yakışır bir havalimanı olacağını anlatan Arslan, yılda 3 milyon kişiyi ağırlayabilecek bir terminal yapılacağını belirterek, "Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ikinci denize yapılan havalimanı olacak. Derinlik açısından Rize-Artvin Havalimanı bir ilk olacak. Ordu-Giresun Havalimanını da denizde yaptık ama burası oradan 8-10 metre daha derin bir havalimanı ve bu anlamda bir rekor içeriyor." diye konuştu.

- "85,5 milyon ton dolgu yapılacak"

Yapılan çalışmalarla yoğun mesai harcandığını vurgulayan Arslan, günde 20 bin ton taş döküldüğünü, 3 aylık periyotta günde 80 bin ton, daha sonra ise 120 bin ton taş dökebilecek hıza erişileceğini belirtti.

Arslan, havalimanına toplamda 85,5 milyon ton dolgu yapılacağına işaret ederek, "85,5 milyon ton dolguyu yakalayabilmemiz için günlük 120 bin ton taş dökme kapasitesine erişmiş olacağız. İşin hızlanmasına yönelik iş planlaması yapılmış. Ocaklarla ilgili bir sorun yok ve süreçleri tamamlanmış durumda. Erişimle ilgili problemler bitmiş durumda. Bir köyümüze de zarar vermemek adına ilave bir yol deplase edilmiş durumda. Yol marifeti ile taş ocaklarına erişiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Havalimanını kısa sürede bitirerek Rize ve Artvin'in yanı sıra bölgesel olarak hizmete sunmayı hedeflediklerine değinen Arslan, "Elbetteki Rizeli Artvinli bu havalimanından yararlanacak ama yayla turizmi ile ünlü bu bölgeye yaz kış gelecek misafirlerimiz de bu havalimanı marifeti ile gelebilecek. Doğu Karadeniz'de şirin beldede güzellikleri bizimle birlikte görebilme şansını yakalamış olacaklar." ifadelerini kullandı.

-"Hedefimiz 29 Ekim 2020'de hizmete sunmak"

Yüklenici firma ile havalimanının 2022 yılında bitirilmesi yönünde sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Hem yüklenici firmamız hem de Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz bir an önce bitirilmesi konusunda elinden geleni yapacak. Hedefimiz 29 Ekim 2020'de yaklaşık 3 yıl sonra bu havalimanını bitirip hizmete sunmak. Çünkü bölge insanı bu havalimanının bitirilmesini dört gözle bekliyor. Biz de bakanlık olarak özellikle ülkemiz havacılığının geldiği noktayı düşünürseniz, İstanbul'daki 3. Havalimanının da önümüzdeki yıl devreye gireceğini düşündüğümüzde ülkemizin batısından ülkemizin doğusuna bu havalimanın İstanbul ile birlikte dünyaya hizmet etmesini hedefliyoruz. O yüzden inşallah üç yıl içerisinde burayı bitirmiş olacağız."

-"Rakamlar bu sezon 189 milyon yolcuyu yakalayacağımızı gösteriyor."

Türkiye'nin havacılık sektöründe 15 yıl önceye göre beş kat büyüdüğüne de değinen Arslan, yılda 34,5 milyon yolcu taşınırken 2015 yılında 189 milyona, geçen sezon 15 Temmuz darbe girişimi ve dünya turizmindeki daralma nedeniyle 173 milyona gerilediklerini belirtti.

Bu yıl için rakamların büyümeyi işaret ettiğini ifade eden Arslan, "Rakamlar bu sezon 189 milyon yolcuyu yakalayacağımızı gösteriyor. Türkiye'de bu rakamların çok çok üstüne çıkmayı ve 2023'te de 300 milyona varmayı hedefliyoruz. bu çok büyük bir rakam değil. Geçmişten bugüne katettiğimiz mesafeyi ve dünya havacılığında yolcu taşımacılığı anlamında biz beş katı büyümüş durumdayız. Onlar yüzde 3-4 mertebelerini ifade ederken biz yüzde 15 büyüdük ve çok iyi bir noktaya geldik. İstanbul 3. Havalimanı ile birlikte, işletmede olan 25 havalimanının dışında bir çok havalimanı yapıyoruz. Böylece 300 milyon hedefimiz çok gerçekçi ve 2023'ten de önce yakalayacağımız bir rakamdır." değerlendirmesinde bulundu.

- Ovit Tüneli tek tüp ulaşıma açılacak

Ovit tünelinin Rize ve Erzurum'u birbirine bağlayacak olmasının yanı sıra önemli bir ekonomik değeri de olduğuna işaret eden Arslan, buranın dünyanın sayılı tünellerinden biri olacağına dikkati çekti.

Tünelin 14 bin 300 metrelik uzunluğa sahip olduğunu anımsatan Arslan, "Hedefimiz bu ay sonunda bir tarafını hizmete vererek, bu kışın bir gidiş bir geliş olarak insanlarımızın artık o dağlarda İkizdere-İspir yolunda kalmasından ise tünel konforu ile dağların altından rahatlıkla geçmesini sağlamış olmak. Karadeniz'den İç Anadolu'ya doğru giderken sağdaki tüpü bir gidiş bir geliş olarak hizmete vereceğiz." diye konuştu.

Havaların bu şekilde devam etmesinin çalışmaları kolaylaştırdığını belirten Arslan, "İkinci tüpü de ocak ayına kadar yetiştirip hizmete vermeyi öngörüyoruz. Havalar kötü giderse tüpün bir tanesini gidiş geliş olarak hizmete vereceğiz. İnşallah Ovit tüneli bu kış vatandaşlarımıza sürüş konforunu yaşatacak ve tehlikelerden uzak hizmet verecek." diye konuştu.