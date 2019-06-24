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Depoda ürün ararken müşteriyi kaçırmayın!

Yerli bulut tabanlı mağazacılık otomasyonu ve POS yazılımı ikas, yeni özellikleriyle işletmelerin işini kolaylaştırmaya devam ediyor. Satış sırasında hızlı olmanın önemini bilen ikas, işletmelere bu yönde çözümler sunuyor.

Depoda ürün ararken müşteriyi kaçırmayın!
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Yerli bulut tabanlı mağazacılık otomasyonu ve POS yazılımı ikas, sunduğu özelliklerle işletmelere pek çok kolaylık sağlıyor. Mağazalarındaki anlık satışı izleme imkanı sunan, kasaya giren çıkanı güncel olarak her an her yerden takip edebilen ikas ile hangi ürünün ne kadar satıldığı, ödemenin nasıl yapıldığını, stok durumu görülebiliyor. Satış sırasında müşteriyi bekletmemenin ve hızlı olmanın önemini bilen ikas, yeni eklediği özelliklerde bu ihtiyaçlara çözüm oluyor. Özellikle giyim alışverişlerinde hepimizin başına gelmiştir, ürünün bedenini bulmak için depoya giden satıcı bazen depoda dakikalar geçirir ve bu durum bazen ürünü satın almaktan vazgeçmeye bile neden olabilir. 

Ürün bilgilerini anında öğrenin

ikas, güncellenen yeni özellikleriyle işletmelere zaman da kazandırıyor. Yenilenen Inventory uygulaması üzerinden hem ürün sorgulama yapılabiliyor, hem de stok sayım gerçekleştirilebiliyor. Ürün sorgulama sayesinde ürünün barkodu kameradan okutularak ya da barkod numarası/ürün adı/varyasyon bilgisi aratılarak o ürün hakkında fiyat ve stok bilgisini anında öğrenilebiliyor. Aynı zamanda ürün varyasyonlu bir ürünse, yani aynı ürün isminde farklı renkler/bedenler varsa herhangi bir rengin/bedenin sorgulama sayfasından diğer ürünlere de ulaşmak mümkün. 

Düzenli sayım yapma imkanı

Yenilenen diğer özellik ise stok sayımı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar şubelerinde stok sayımı yapabiliyor. Burada iki farklı mod bulunuyor, kullanıcılar dilerse ‘Tüm Ürünleri Say’ modunda depodaki diledikleri ürünleri sayıp sadece saydıkları ürünlerin stoklarını güncelleyebiliyor. Diğer sayım modu ise ‘Belirli Ürünleri Say’ modu. Bu mod sayesinde kullanıcılar marka, tedarikçi, etiket ve kategori filtrelerini kullanarak sayım yapılacak ürünleri seçebiliyor ve daha düzenli sayım yapabiliyor.

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