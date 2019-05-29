Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda dünya mersin food istanbul
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Viaport Turizm Jeneratörü
Viaport Turizm Jeneratörü
WhatsApp hattı kurdu!
WhatsApp hattı kurdu!
İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
Üreticinin yüzü güldü!
Yunan ekonomisine erken seçim dopingi
Ekonomiye seçim dopingi

Dev şirket ABD'ye dava açtı

Huawei, tahdit beyannamesinin anayasaya aykırı ilan edilmesi istemi ile 28 Mayıs'ta Texas mahkemesinde dava açtı.

Dev şirket ABD'ye dava açtı
banner17

Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD'li milletvekilleri geçen yaz Huawei'i hedef alan bir yargısız infaz yasası çıkardı. 2019 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, belirli Huawei ekipmanlarına geniş bir yasak koyuyor; 'Federal kurumlar bunları tedarik edemez, federal müteahhitler kullanamaz ve federal kredi ve hibe alıcıları, Huawei ekipmanlarını satın almak için devlet fonlarını kullanamaz.'

Savunma sekreteri, makul bir şekilde inanıyorsa, Çin hükümetine ait olmaları, kontrol edilmeleri veya başka bir şekilde bağlı olmaları durumunda bu yargısız infaz diğer şirketler için de geçerli oluyor. Ancak bu ceza, doğrudan ve kalıcı olarak, temyiz veya itiraz hakkı olmadan yalnızca Huawei'e uygulanıyor."

Huawei açıklamasında, mahkemeden, tahdit beyannamesini anayasaya aykırı ilan etmesini isteyen bir dava açtığını, dün itibarıyla dava dilekçesinin Texas mahkemelerine sunulduğunu bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HuaweiABD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5