Devir dijitalin devri

Türkiye’yi Cepte POS ile tanıştırarak 6 yıl içinde alanının lideri haline gelen ödeme kuruluşu Ödeal; 2020 finansal sonuçlarına göre, 81 ilde 64 sektörde hizmet vererek, 40 bin üye işyerini aşma başarısı gösterdi. Firma ayrıca TOBB verilere göre, 2016-2018 yıllarının “en hızlı büyüyen 20 firması” arasında yer aldı. Hem ülkemizin finansal erişim oranının artmasına destek sunup hem de sürdürülebilir büyümesini devam ettiren Ödeal; 2019 yılına göre üye işyeri sayısını yüzde 20; işlem adedini yüzde 109 ve işlem hacmini yüzde 40 artırdı. Büyük kurum ve bankalarla işbirliği yapma stratejik hedefinde de emin adımlarla ilerleyen firma; 2019 yılındaki Halkbank işbirliğine 2020’deTürk Telekom ve Şekerbank’ı ekledi. Ödeal 2020 yılında ayrıca, yeni girişimci ve küçük esnafın Yazarkasa POS ihtiyaçları için, TURK Finansman A.Ş. ile, ülkemizin ilk dijital kredisi ParamKredi üzerinden güçlerini birleştirdi.

2020 yılının son günlerinde TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından açıklanan, 2016-2018 yılları arasında en hızlı büyüyen 20 firma arasına giren Ödeal; 2020 finansal sonuçlarını açıkladı.

Yüzde 109 büyüme

Hem ülkemizin finansal erişim oranının artmasına destek sunup hem de sürdürülebilir büyümesini ve liderliğini devam ettiren Ödeal; 2019 yılına göre üye işyeri sayısını yüzde 20 artırarak, 40 bine ulaştırdı. Ayrıca, toplam işlem sayısını yüzde 109 ve toplam işlem hacmini yüzde 40 artırdı. Ödeal’ın toplam üye işyeri sayısının yüzde 78’ini bireysel girişimciler ve şahıs şirketleri; geri kalan yüzde 22’lik kısmını ise limited şirketler ve kooperatiflerle, dernekler oluşturuyor. Büyük kurum ve bankalarla işbirliği yapma stratejik hedefi doğrultusunda 2019 yılındaki Halkbank işbirliğine bu sene Türk Telekom ve Şekerbank’ı ekleyen Ödeal; 2020 yılında ayrıca, yeni girişimci ve küçük esnafın Yazarkasa POS ihtiyaçları için, TURK Finansman A.Ş. ile, ülkemizin ilk dijital kredisi ParamKredi üzerinden güçlerini birleştirdi.

Teknolojik yatırımlar ve ekosistemi iyi okumak, sürdürülebilir büyümenin en büyük garantisi

6 yıl gibi kısa bir zaman içinde, bir start-up’tan alanının lider firmasını çıkarma başarılarına dikkat çeken Ödeal Kurucu Genel Müdürü Fevzi Güngör; “Küresel bir salgın yılı olan 2020’de, pandeminin gelirler üzerinde oluşan baskısına rağmen, hizmet/ürün geliştirmelerimize ve dijital iyileştirmelerimize ara vermeden devam ettik. Yeni geliştirdiğimiz reyonda mobil ödemeyi sağlayan ve mağazalardaki kasa kuyruklarını ortadan kaldıran Ödeal API ve özellikle pandemi döneminde keskinleşen tüketici hassasiyetlerine çok uygun bir hizmet olan; ilk göz ağrımız Cepte POS ürünleri bu konuda çok iyi örneklerdir. Bu durum, ne kadar doğru yolda olduğumuzu bize gösteriyor ve gelecek beklentilerimizi yükseltiyor. Fintek yatırımlarının böyle bir gücü var gerçekten ama elbette alışveriş ekosistemini iyi okumanız da gerekiyor.” dedi.

Halkbank’tan sonra, Türk Telekom ve Şekerbank işbirlikleri ve Türkiye’nin ilk dijital kredisi ParamKredi…

2020 yılında gerçekleştirdikleri diğer önemli yatırımlara da değinen Fevzi Güngör, şu bilgileri verdi: 2019 yılında Halkbank şubelerinde Ödeal hizmetinin satışa çıkmasıyla başlayan işbirliklerimize, 2020’de Türk Telekom ve Şekerbank eklendi. Bu işbirliklerinin en büyük faydasını, temel hedef kitlemiz olan bireysel girişimciler ve küçük işletmeler görüyor. Geçen sene ayrıca, özellikle yeni girişimci ve küçük esnafın yazarkasa POS ihtiyaçları için, TURK Finansman A.Ş. ile, Türkiye’nin ilk dijital kredisi ParamKredi üzerinden güçlerimizi birleştirdik. Yazarkasa POS satışlarımıza, TURK Finansman A.Ş. finansman desteği sağlayacak. Böylelikle işletmeler ihtiyaç duydukları yazarkasa POS cihazlarını 36 ay taksit imkânı, sıfır peşinat, sıfır masraf ve sıfır faiz avantajıyla vade farkı olmadan satın alabiliyor.”

Büyük kurum işbirliklerine devam ve 50 bin üye işyeri hedefi

Ödeal’ın 2021 ve gelecek hedeflerinden de bahseden Güngör, “Bankalar ve büyük kurumlarla işbirliği stratejik hedefimizde aynı hızla ilerleyeceğiz. Ayrıca üye iş yeri sayımızda 50 bin barajını aşmak ilk hedeflerimizden birisi. Dayanıklı tüketim malları ve elektronik ürünlerin satın alınması aşamasında tüketicilerin nakit ihtiyacını hızlı olarak çözümlemeleri için “Kredi-POS” ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. Bu ürünümüz ile alışveriş esnasında kredi alımını kolaylaştırarak, üye işyeri ve müşterileri için ürettiğimiz çözümlerimize bir yenisini daha eklemiş olacağız. Bununla birlikte, Cepte POS ürünümüze QR ile ödeme, ses ile ödeme gibi farklı ödeme seçenekleri de ekleyerek, ödeme alma yöntemlerimizi zenginleştiriyoruz.” dedi.

2021 dijital sistemlerin yılı olacak

2021 yılına ilişkin genel bir değerlendirme de paylaşan Ödeal Kurucu Genel Müdürü Fevzi Güngör, sözlerini şöyle tamamladı: “2021 öncelikle dijital sistemlerin etkisini çok kuvvetli hissedeceğimiz bir yıl olacak. Ödeme sistemleri açısından nakit olgusunun kalkması için bir sürü sebep vardı ama hijyen, pandemiyle birlikte hepsinden kuvvetli bir şekilde gündeme girdi. Bunu hem üye işyerlerimizin hacminde hem de yeni kart kabulüne geçen işyerlerinin miktarında görüyoruz. Özellikle uzaktan ödeme teknolojilerinin ve fintekin önü son derece açık. Ama dijitalleşme, uzaktan çalışma altyapısı, yüksek hızlı internet erişimi, sağlık teknolojileri gibi çok sayıda farklı alandaki yatırımlar da öne çıkacaktır. Örneğin temassız ödemeler, 2020 sonu itibariyle, 2019 yılına göre yüzde 20’den, yüzde 40’a ulaşarak; yüzde 100 gibi çok hızlı bir artış gösterdi. Salgın süreci bitse bile söz konusu trendlerin kalıcı olmasını bekliyoruz.”