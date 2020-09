Devlerin işbirliği buluta taşındı

Yeni işbirliği kapsamında, HPE GreenLake Bulut Servisleri ile birlikte sunulacak SAP HANA® Enterprise Cloud müşteri sürümü, kurumların buluta dair yeteneklerini güçlendirirken SAP ortamını şirket içinde barındırmalarına yardımcı olacak ve SAP S/4HANA'ya geçişi kolaylaştıracak.

Hewlett Packard Enterprise (HPE), SAP ile yaptığı yeni iş birliği kapsamında SAP HANA® Enterprise Cloud'un yeni müşteri sürümünü HPE GreenLake üzerinden sunacağını duyurdu. Kurumlar, bu sayede HPE GreenLake ile SAP'nin sunduğu tüketim tabanlı, çevik, esnek ve güvenilir bir bulut deneyiminin avantajlarından yararlanırken, SAP® yazılım ortamını ve tüm verilerini kendi veri merkezlerinde tutabilecekler.

SAP’nin yeni çözümü SAP HANA Enterprise Cloud Customer Edition (Kurumsal Bulut Müşteri Sürümü), SAP müşterilerinin pazarda ihtiyaç duyduğu önemli gereksinimleri karşılamak üzere tasarlandı. IDC'nin araştırmasına göre kurumlar, uygulamalarının yüzde 70'inin genel bulutun dışında yer aldığını belirtiyor[1]. Bunun sebepleri arasında uygulama karmaşıklığı, veri hakimiyetini koruma, güvenlik ve uyumluluğa dair endişeler ve genel bulutun öngörülemeyen aliyetleri dahil olmak üzere çeşitli faktörler yer alıyor. Diğer yandan 451 Research Araştırma Şirketi’ne göre, maliyetli veri giriş ve çıkış ücretleri nedeniyle kurumlar, genel bulutta oluşan depolama maliyetine kıyasla 2,5 katın üzerinde bir veri depolama maliyetiyle karşı karşıya kalabiliyor[2].

SAP, HPE GreenLake sayesinde SAP HANA Enterprise Cloud müşteri sürümünde tutarlı, otomasyona dayalı bir bulut deneyimi ve esnek tüketim tabanlı hizmet sunma olanağına sahip olacak. SAP, HPE GreenLake’in güçlü bulut hizmetleri ve uyumluluk analizi araçlarını kullanarak, tercih edilen her lokasyonda kullanıcılarının SAP HANA Enterprise Cloud operasyon ve uygulama yönetimini en üst hizmet seviyesinde alabilmelerini sağlayacak. SAP, HPE’yi güvenilir ve global bir bir marka olması nedeniyle tercih ediyor. Bu ortaklık, aynı zamanda HPE ve SAP’nin onlarca yıldır devam eden uzun süreli ilişkisinin bir uzantısını simgeliyor.

HPE GreenLake Bulut Hizmetleri Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Başkanı Keith White "Müşterilerimiz, bulutun çevikliğinden ve esnekliğinden yararlanmak; şirket içi veri dağıtımının güvenliğini, veri hakimiyetini, uyumluluğu, görünürlüğü ve maliyet kontrollerini iyileştirmek için HPE GreenLake'i tercih ediyor" diyor. "HPE ve SAP’nin yıllardır süren kapsamlı birlikteliğinin gücünü arkamıza alarak, hızla büyüyen HPE GreenLake Bulut Hizmetlerimiz ve pazar liderliğimizle müşterilerimizin SAP iş süreçlerininin dönüşümünü hızlandırmak adına eşsiz bir fırsata sahibiz.”

SAP Kurumsal Bulut Hizmetleri Başkanı Peter Pluim da iş birliğine dair şu değerlendirmede bulunuyor: "HPE ile olan uzun geçmişimiz ve sektörde lider çözümler sunmaya odaklanan açık inovasyon yaklaşımımız, müşteri ihtiyaçlarını her zaman ön planda tutmamızı sağlıyor. Yeni pazara gidiş modelimiz, SAP HANA Enterprise Cloud müşteri sürümü; yönetilebilen özel bulut yapısının esnekliğini ve hizmet seviyesini arzu eden, ancak verilerini kendi veri merkezlerinde tutması gereken kurumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Bu ürünü, HPE GreenLake Bulut Hizmetleri üzerinden, SAP'nin üst seviye operasyon ve uygulama yönetim servisleriyle, ortak müşterilerimizin daha fazla değer yaratmasına yardımcı olacak bir anlayışla ortaya koymayı planlıyoruz.”

HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak ise bu önemli duyuru ile ilgili olarak değerlendirmelerini şu şekilde paylaştı: “Hewlett Packard Enterprise (HPE), uçtan-buluta tüm portföyünü servis olarak sunma stratejisinde önemli bir dönüm noktası olan HPE GreenLake portföyünü yeni yatırımlar ve işbirliktelikleri ile daha da genişletiyor. Bunun en güzel örneklerinden bir de SAP ile birlikte yaptığımız SAP HANA® Enterprise Cloud'un yeni müşteri sürümünü HPE GreenLake üzerinden sunmasıdır. Kurumlar, bu sayede HPE GreenLake ile SAP'nin sunduğu tüketim tabanlı, çevik, esnek ve güvenilir bir bulut deneyiminin avantajlarından yararlanırken, SAP® yazılım ortamını ve tüm verilerini kendi veri merkezlerinde tutabileceklerdir. HPE olarak, SAP ile birlikte uzun yıllardır sürdürdüğümüz müşteri odaklı çözüm geliştirme stratejimizin yeni ürünlerinden birini daha sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise şunları söyledi: “Günümüz deneyim ekonomisinde büyümek, hız kazanmak, verimliliği artırmak ve böylelikle rekabette öne geçmek, bulut teknolojilerini kullanarak daha esnek bir yapıya kavuşmaktan geçiyor. SAP ve HPE olarak amacımız müşterilerimizin bu dönüşüm yolculuklarına destek olmak, karmaşık iş süreçlerini sadeleştirerek hızlı aksiyon alma yeteneklerini artırmak.Bu iş birliği ile SAP HANA Enterprise Cloud müşteri sürümünü HPE GreenLake Bulut Hizmetleri üzerinden sunarak buluta geçişlerinde işletmelerin maliyetlerini en aza indirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Endüstrinin iki lideri SAP ile HPE’nin gücünü bir araya getiren, müşterilerimizin bulutun gücünü kullanarak birer akıllı işletmeye dönüşmelerini güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak bu iş birliğinden büyük mutluluk duyuyoruz.”

SAP HANA Enterprise Cloud, Customer Edition (Kurumsal Bulut Müşteri Sürümü)

Yeni SAP HANA Enterprise Cloud müşteri sürümü, SAP yazılımı için önceden yapılandırılmış sertifikalı bilgi işlem, depolama ve ağ teknolojilerinin dahil olduğu, güvenli, yüksek performanslı bir altyapıya ve optimize edilmiş bir mimariye sahip olacak.

SAP, HPE GreenLake bulut hizmetleriyle uçtan uca bir altyapı sunacak. HPE GreenLake altyapısının SAP müşterilerinden gelen önemli iş yükü taleplerine göre ölçeklenebilme yeteneğine sahip olduğu SAP’nin yaptığı ölçümlerle kanıtlandı. Burada HPE altyapıyı tedarik eden, kuran ve yöneten taraf olacak. SAP, karmaşık özel bulut ortamlarının SAP HANA veritabanı üzerinden işletim sistemi aracılığıyla operasyonu konusundaki tecrübesini SAP S/4HANA ve SAP BW/4HANA gibi uygulamalara ve SAP HANA Kurumsal Bulut kataloğuna aktaracak. SAP HANA Enterprise Cloud müşteri sürümü, SAP aracılığıyla OPEX, bulut abonelik teklifiyle anahtar teslimi olarak sunulacak.

