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Dijital acil yardım sistemi geliştiriyor

Dron teknolojisinde dünya lideri olan DJI, önde gelen itfaiye araçları ve itfaiye ekipmanları üreticisi Rosenbauer’le yeni bir stratejik ortaklık için bir araya geldi. Ortaklık kapsamında iki şirket; acil yardım isteyen herkese dijital müdahele yönetimi uygulamaları desteği verecek.

Dijital acil yardım sistemi geliştiriyor
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Olası yangınlarda veya olumsuz hava şartlarında acil durum çağrısı yapan yerel itfaiye şirketlerine; Rosenbauer’ın vereceği operasyonel idare sistem desteği ve doğru direktifler sayesinde acil duruma havadan müdahale edebilecek.

Rosenbauer; acil durum ekiplerini sahada destekleyen yangın güvenliği haritaları, tehlikeli madde verileri ve araç kurtarma bilgilerini içeren operasyon yönetimine sahip. DJI'ın drone filo yönetim yazılımı FlightHub'dan gelen görsel ve termal veriler Rosenbauer'in operasyon yönetimine entegre edilerek itfaiyeciler, taşıtlar ve ekipmanların verimli ve güvenli bir şekilde konuşlandırılması için gerçek zamanlı bilgiler iletilecek.

Rosenbauer International CEO'su Dieter Siegel, DJI iş birliği hakkındaki düşüncelerini "Acil yardım ekipleri, çok kısıtlı zamanda kritik kararlar almak durumunda kalıyor. Bunu kolaylaştırmak için etkin araç yönetiminden navigasyona kadar çeşitli uygulamalar geliştirdik. Acil yardım durumlarında dijitalleşmenin öncüsü olmanın yanında, yangınla mücadele ve afet yönetiminde veri tabanlı entegre bir teknoloji geliştirmek amacıyla DJI’la çalışıyoruz." sözleriyle ifade etti.

DJI Başkanı Roger Luo da “DJI olarak Rosenbauer’in itfaiyecilere acil müdahale ve afet yardımı güçlendirme vizyonunu desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu iş birliği kapsamında itfaiyecileri ve arama kurtarma ekiplerini güçlendirecek ve bu teknolojiden yararlanmalarını sağlayacak dron teklifleri sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.

İki şirket, acil müdahale ve itfaiye araçlarının dron teknolojisinden faydalanması için birlikte çalışmayı sürdürecek.

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DronDjiRosenbahuer
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