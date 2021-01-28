Dijital çözümlerini anlattı

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, dijital dönüşümün merkezinde konumlanmaya devam ediyor. TÜSİAD’ın pandemiden sonra yeniden şekillenen dünyada dijital dönüşümün önemini, Türkiye’ye sunacağı fırsatlar ve önümüzdeki dijital yol haritasını tartıştığı ‘Dijital Türkiye Konferansı’na sponsor olan Vodafone Business, ‘Geleceğin Teknolojileri’ konulu oturumda yeni nesil teknolojileri ve Vodafone’un bu konuda işletmelere özel sunduğu çözümleri anlattı.

“Oyunun Kuralları Değil, Kendisi Değişti” temasıyla düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açılış konuşmaları ile başladı. Konferansta, Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab ana tema konuşmasını gerçekleştirirken programa panel oturumları ile devam edildi.

Moderatörlüğünü TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Başkanı/Koç Holding A.Ş., Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Dr. Fatih K. Ebiçlioğlu’nun yaptığı ‘Geleceğin Teknolojileri’ paneline Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, OSD Yönetim Kurulu Başkanı/Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata katıldı.

Meltem Bakiler Şahin: İşletmelerin dijital iş ortağıyız

Geleceğe yönelik dijital yol haritasının paylaşıldığı Dijital Türkiye Konferansı’na destek vermekten gurur duyduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şu açıklamalarda bulundu:

“Dijitalleşmenin ve verimlilik ihtiyacının giderek artmasıyla işletmelerin birçok teknolojik çözüm arasından doğru teknolojiyi nasıl entegre edeceği konusunda danışmanlık ihtiyacı artıyor. Bu noktada Vodafone Business olarak kendimizi işletmelerin tüm teknolojik ihtiyaçlarına yanıt bulan bir dijital iş ortağı ve teknoloji danışmanı olarak konumluyoruz. Bugün olduğu gibi gelecekte de Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Yapay Zekâ ve Bulut gibi teknolojiler dijitalleşmenin önemli konu başlıkları olmaya devam edecek. Biz de Vodafone Business olarak, Geleceğe Hazır Şebeke altyapımız, işletme kullanımına özel sunulan Özelleştirilmiş Mobil Şebeke teknolojimiz, küresel rekabet gücünün iyileştirilmesinin de merkezinde yer alan Endüstri 4.0’a yönelik çözümlerimiz ile gelecekte de işletmelere özel çözümler sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca KOBİ’lerimize sadece çözüm sunmakla kalmıyoruz, eğitime de odaklanıyoruz. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz Vodafone Business KOBİ Eğitim Platformu’nda e-ticaretten dijital tarıma, e-İhracattan dijital pazarlamaya kadar birçok başlıkta KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu 100’e yakın alanda sektörel ve temel eğitimler ücretsiz olarak veriliyor. Vodafone Business olarak biz dijitalleşmeyi bir memleket meselesi olarak görüyor ve Türkiye’yi bu süreçte sonuna kadar destekliyoruz.”

Vodafone hakkında

Avrupa ve Afrika'nın lider telekomünikasyon şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteriyoruz. Amacımız, "Daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlamak". Uzmanlığımız ve büyüklüğümüz, toplumda olumlu bir değişim yaratmak açısından bize eşsiz bir fırsat sunuyor. Şebekelerimiz; aileleri, arkadaşları, işletmeleri ve kamu kurumlarını birbiriyle bağlantıda tutuyor. COVID-19 sürecinin de açıkça gösterdiği gibi, gerek ekonomilerde sürekliliğin sağlanmasında, gerekse eğitim ve sağlık gibi kritik sektörlerin işleyişinde hayati rol oynuyoruz.

Avrupa'nın en büyük mobil ve sabit ağ operatörü, dünyanın ise lider IoT (Nesnelerin İnterneti) sağlayıcısı konumundayız. Afrika'daki M-Pesa teknoloji platformumuz, 45 milyondan fazla insanın mobil ödemelere ve finansal hizmetlere erişimini sağlıyor. 21 ülkede mobil ve sabit ağlar işletiyor, 48 ülkede daha mobil ağlarda iş ortaklıkları yürütüyoruz. 30 Eylül 2020 itibarıyla 300 milyondan fazla mobil müşterimiz, 27 milyondan fazla sabit genişbant müşterimiz, 22 milyondan fazla TV müşterimiz bulunuyor. Ayrıca, 112 milyondan fazla IoT cihazına bağlantı sağladık.

Doğum ve ebeveyn izni politikalarımızla çeşitliliği ve kapsayıcılığı desteklerken, bağlantıda olmalarını sağlayarak kadınları güçlendiriyoruz. Kadınların, kız çocuklarının ve toplumun her kesiminin eğitime ve dijital becerilere erişimine katkı sağlıyoruz. Irk, etnik köken, engellilik hali, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, inanç, kültür veya inanç ayrımı yapmaksızın tüm bireylere saygı duyuyoruz.

Gezegenimiz üzerindeki etkimizi azaltmak üzere önemli adımlar atıyoruz. Buna göre, 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarımızı %50 azaltmayı, kullandığımız elektriğin %100'ünü yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi ve yedek olarak ayrılan şebeke ekipmanlarımızın %100'ünü tekrar kullanmayı, yeniden satmayı veya geri dönüştürmeyi hedefliyoruz.