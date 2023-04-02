Dijital dönüşüm için önemli bir iş ortaklığı

Müşteri deneyimi yönetimi ve bilgi teknolojileri alanlarında hizmet veren bir iş süreçleri dış kaynak firması olan Tempo BPO ile No Code platformu Xpoda, güçlerini birleştirdi. Günümüzde yazılım geliştirmek hem yazılımcılar hem de müşteriler açısından uzun süren süreçler ve yüksek maliyetler anlamına gelmektedir. Yazılım nihayetinde bir şekilde teslim edilse bile günümüzün hızlı değişen dünyasında zaman, yazılımcıların aleyhine çalışmaktadır. Müşteri talepleri ve iş yapma biçimleri sürekli değişmektedir. Daha az kodlama yapılarak yazılım geliştirilmesine imkân tanıyan No Code ve Low Code platformlar da bu değişimi yakalamak isteyen kurumlar için öne çıkmaya başladı. Xpoda ile yapılan iş ortaklığı sayesinde, Tempo BPO hizmet verdiği servis kanallarını zenginleştirerek müşterilerine yazılım geliştirme hizmetini de sunmuş olacak.

“Bu iş ortaklığı ile No Code yazılım geliştirme servisimizi devreye alıyoruz”

Yaptıkları iş birliğinden dolayı mutlu olduklarını belirten Tempo BPO CEO’su Taylan Akalın, şunları söyledi:

“Xpoda ile yaptığımız iş ortaklığı bizleri çok heyecanlandırıyor. Amacımız müşterilerimizin iş süreçlerindeki ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir iş ortağı olmak. Bu doğrultuda her gün öğrenmeye, gelişmeye ve yeni fikirleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Xpoda ile yaptığımız iş ortaklığı ile No Code yazılım geliştirme servisimizi devreye alıyoruz. Xpoda’nın hızlı ve esnek yazılım geliştirme platformu ile müşteri deneyim merkezimizdeki çalışanlarımıza yazılım geliştiricisi yetkinliği kazandırarak onlara kariyer fırsatları da sunacağız. Hem Türkiye hem Avrupa’daki müşterilerimize sunduğumuz müşteri deneyimi, bilgi teknolojileri ve danışmanlık hizmetlerimizde dijital dönüşüme katkı sunmaya devam edeceğiz.”

“Tempo BPO ile iş ortaklığı yapmaktan dolayı heyecan duyuyoruz”

Bu iş ortaklığıyla Türkiye'deki işletmelerin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade eden Xpoda CEO’su Şenol Balo, şöyle konuştu:

“Xpoda olarak B2B pazarda büyümenin anahtarının güçlü iş ortaklıkları kurmak olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple Tempo BPO ile iş ortaklığı yapmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Bu ortaklık sayesinde, Xpoda platformunun daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasını sağlayarak, işletmelerin iş süreçlerini hızla dijitalleştirme ve iyileştirme fırsatı yakalayacağız. Yapay zeka teknolojilerine yaptığımız yatırımları hızlandırdığımız bugünlerde Tempo BPO'nun gücü ve tecrübesi ile Xpoda'nın teknolojisi bir araya geldiğinde önce Türkiye'deki, yakın zamanda ise Avrupa’daki müşterilerimize en iyi hizmeti sunacağımıza inanıyoruz.’’