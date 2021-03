Dijital dönüşüm ona emanet

50 yılı aşan köklü geçmişiyle Türkiye iklimlendirme sektörünün öncü markası Baymak’ın Dijital Dönüşüm Kıdemli Müdürü Derya Günsel oldu. Günsel yeni görevinde Baymak’ın dijital dönüşüm stratejilerinin geliştirilmesinde kilit rol üstlenecek.

Lisans eğitimini 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Derya Günsel, iş hayatına aynı yıl Korozo Ambalaj’da üretim mühendisi olarak başladı. 2008-2010 yılları arasında Unilever SAP Projelerinde, Kıdemli SAP SD Danışmanı olarak görev alan Günsel, 2010-2013 yılları arasında ise BSH Türkiye’de Kıdemli SAP SD Danışmanı olarak çalıştı. 2013 yılında Bayer Türk’te SAP İş Uygulama Uzmanı olarak göreve başlayan Günsel, sırasıyla Bayer Tarım Ürünleri IT İş Ortağı, IT Operasyonlar Vekil Müdürü ve Bayer İnsan Sağlığı IT İş Ortağı görevlerini üstlendi. Şubat 2021 itibarıyla Baymak bünyesine katılan Günsel, Dijital Dönüşüm Kıdemli Müdürü olarak görevine devam edecek.

Baymak Hakkında:

50 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip Baymak, Tepeören’de toplam 60.000 m2 alan üzerinde, iki üretim tesisi ile faaliyet göstermektedir. Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden olan Baymak’ın Türkiye genelinde, 1000’e yakın bayisi, 2100’den fazla satış noktası ve 1500’ün üzerinde servis teknisyeni bulunmaktadır. 600’e yakın çalışanı ile her zaman ileri teknoloji ile üretim yapmayı hedefleyen Baymak, 2013 yılı itibariyle %100 BDR THERMEA Grup şirketi haline gelmiştir. BDR Thermea Grubu, Baxi (İngiltere), De Dietrich (Fransa) ve Remeha (Hollanda) şirketlerinden oluşan, Türkiye, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda’da bulunan üretim tesisleri ile Avrupa’nın 3. dev grubu olarak 70 ülkede aktif ticaret yapan öncü bir Hollanda firmasıdır. Baymak/BDR Thermea; ısıtma, soğutma, yenilenebilir enerji, su ısıtıcıları ve su teknolojisi kategorilerinde üretim, satış, ihracat ve ithalat yapmaktadır.