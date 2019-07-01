Dijital dönüşüm pazarı, 2 yılda 3 kat artacak

Ticaret hayatındaki en önemli belge “fatura”dır ve günümüzde kağıt fatura yerine, hızlı bir şekilde elektronik fatura “e-Fatura” dönemine geçiliyor. İşletmeler iş süreçlerini, e-Dönüşüm (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye vd) çalışmalarıyla, kağıtsız platforma taşıyorlar.



Dijital dönüşüm, kademe kademe tüm işletmelere yayılmaya devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in yayınladığı taslak tebliğe baktığımızda, e-Fatura ile

e-Defter mükellefi olan firmaların bu yıl itibariyle e-Arşiv’e geçecekleri kaydediliyordu. Bir diğer maddede, 1 Ocak 2020 tarihinde, cirosu 5 milyon TL olan firmaların, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv mükellefi olacağı ve geçiş yapması gerektiği belirtiliyor. Aynı zamanda, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle doktor, avukat gibi meslek gruplarının e-smm makbuzlarını elektronik ortamda kesmelerinin zorunluğunu getiriliyor. e-Dönüşüm uygulamalarının lideri özel entegratör Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ’nin yetkilileri, yeni mükelleflerin sürece dahil olmasıyla, dijital dönüşüm pazarının gelecek 2 yılda 3 kat artabileceğini kaydettiler.



e-Dönüşümün, iş süreçlerine ve verimliliğe ciddi katkısı bulunuyor



Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-belge uygulamalarının (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Bilet vd), iş süreçlerine ve verimliliğe katkısı büyüktür. GİB’in e-belge uygulamaları, ticaret bilgilerinin standardizasyonu ve doğruluğunun Maliye Bakanlığı tarafından tasdiki ve evrakın doğruluğundaki risk unsurunun azalması anlamına da gelmektedir. e-Dönüşüm uygulamalarıyla birlikte, ticaret hayatı hıza ve şeffaflığa kavuştu. Kurumsal iş (ERP, HRM, v.d.) uygulamalarını ve e-Dönüşüm çalışmalarını bütünleşik olarak yönetenler, işletmelerinde dijital dönüşümü başlatmış oluyorlar. Özel entegratör Uyumsoft AŞ, 23 yılı aşkın süredir kurumsal kaynak planlama ERP’de web, cloud ve mobilden hizmet vermeye devam ediyor ve e-Fatura dahil e-Dönüşüm çalışmalarında ülkemizin lider entegratörüdür.



Özel entegratörlerin, mükellef firmalara sağladığı 7 hizmet



1-Özel entegratör olan firmalar, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in belirlediği ve yayınladığı teknik kılavuzlara göre, hizmet verdikleri mükellef firmaların; e-belgeleri oluşturuyor, gönderiyor ve takibini yapıyor.



2-Özel entegratörler, e-Fatura ve e-Arşiv süreçlerinde (mükellefin mali mührüne gerek olmadan), kendi mali mührü ya da yüksek hızda imzalama gücüne sahip olan HSM cihazıyla elektronik kayıtları imzalayabiliyor.



3-Özel entegratörler, sistemlerin 7 gün/24 saat erişilebilir ve çalışıyor olmasını taahhüt ediyor. Mükellefler ilgili portaldan, her an elektronik kayıtlarına ulaşabiliyor.



5-GİB tarafından mevzuat veya teknik kılavuzlarda bir güncelleme olduğunda, özel entegratörler, bu gelişmeleri mükellefler adına takip ediyor, bilgilendirmeleri yaparak güncellemeleri uyarlıyor.



6-Özel entegratörler, hizmet verdiği mükelleflerin e-Faturalarını, 10 yıl boyunca saklıyor. Entegretör değişikliğinde ise, e-Faturaların UBL dosyaları mükellef firmaya veriliyor. Mükelleflerin, bu UBL dosyalarını firma bünyesinde saklamaları gerekmektedir.



7-Özel entegratörler, mükelleflerin verisini, “felaket kurtarma merkezi” olarak yedekleyerek, felaket anında veri kayıplarını önlemektedirler.