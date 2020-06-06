Dijital hizmetler harcamaları artıracak

İş dünyasının arama motoru yerliara.com, dünya dengelerini alt üst eden Kovid-19 salgını özelinde ‘Yeni normal’ olarak adlandırılan ikinci dönemle ilgili çarpıcı bir araştırma yaptı. Çıkan sonuçlar, yeni döneme referans olacak nitelikte.

Dünya ekonomilerine kepenk indirten Kovid-19 pandemisinde ikinci raunda geçiyoruz. Kontrollü normalleşme ile birlikte birçok sektör tekrar eski günlerine dönmeye hazırlanıyor. İlk rauntta, sağlık sistemi başarıyla çalıştı, dijital altyapımızda önemli sorunlar yaşanmadı. Peki yeni dönem nasıl olacak? İş dünyasının arama motoru Yerliara.com’un son yayınladığı araştırma raporunda bu sorunun cevabı arandı. Platformun çözüm ortakları, iş dünyası temsilcileri ve analistlerin görüşlerine yer verilen raporda yakın geleceğe ışık tutacak tahminler öne çıktı.

DİJİTAL HİZMETLER HARCAMALARI ARTACAK

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tüm sektörlerde yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Meltem Bakiler Şahin, “Müşteri odaklı dijital çözümler sunmak hepimizin önceliği olacak. Dijital müşteri asistanımız ‘TOBi’ gibi yapay zekâ tabanlı çözümler de sektörde yeni fırsatlar yaratacak. IDC’nin açıkladığı verilere göre dijital teknoloji ve hizmetlere küresel çapta yapılacak harcamalar bu yıl yüzde 10,4 oranında artacak ve bu alandaki toplam harcamalar 1,3 trilyon dolara çıkacak” dedi.

İLK ÇEYREK PERFORMANSI DEVAM ETMELİ

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı Tayfun Küçükoğlu da “2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6’lık büyüme sektörümüzün ihtiyaç duyduğu gelişimin başlaması adına heyecan veren gelişme oldu. Ancak salgının olumsuz etkisiyle Nisan ayında yine küçülme sürecine girdik. Tüm bu gelişmelere rağmen hedefimiz, yurt içi ve yurt dışında sahip olduğumuz güçlü potansiyelimizi önce korumak ve geliştirmek, ilk çeyrekte başlayan gelişim sürecini güçlü ve istikrarlı şekilde pandemi sonrasına taşımak olmalı” ifadelerini kullandı.

İŞ DÜNYASINDA BİRLİK ZAMANI

Dünyada yeni bir dönem başlatan Kovid 19 pandemisi nedeniyle yerel üretim kabiliyetlerimizin hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini belirten yerliara.com platform sözcüsü Dr. Arzu Aydın ise, “İş dünyasının öne gelen kurumları ile hayata geçirdiğimiz platformumuz üretim gücümüzü Türkiye ve global piyasalara göstermeye çalışıyor. Bu kapsamda elimizde oluşan verileri de kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Türkiye’deki firmaları da platforma üye olmaları için bekliyoruz” şeklinde konuştu.