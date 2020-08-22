Dijital mücevherler

Saat, bileklik, gözlük, tişört, ayakkabı, çanta, eldiven ve şapka gibi giyilen ya da takılan onlarca ürün dijital dönüşümden nasibini alırken şimdi ise yeni trend akıllı mücevherler oldu. Teknoloji devleri bu kez kuyumculuk sektörüne el atarak yüzükten bileziğe, kolyeden broşa kadar hemen her takının akıllı versiyonunu çıkarmaya başladı.

Altın fiyatlarının zirve yaptığı bu dönemde, hem Z kuşağı hem de düğünler için önemli bir alternatif olan bu tür takılar, şık görünümlerinin yanı sıra sürekli sizinle irtibat halinde oluyor. Dijital takıların en büyük özelliklerinden biri ise pek çok renk seçeneğinin olması. Yani giydiğiniz hemen her kıyafeti tamamlayabiliyor.

Türkiye’ye de gelmeye başlayan ve halihazırda bazı modelleri Amazon, Hepsiburada, Trendyol gibi önemli sitelerde satışa sunulan bu takılar, geleneksel değerli mücevherlerden ayırt edilemiyor. Ve yine klasik mücevherler gibi bunların da ikinci elleri pek fazla değer kaybetmeden satılabiliyor. İşte size bir kaç alternatif...



BELLABEAT LEAF

Swarovski kristalleriyle oluşturulan kolye, meditasyon ve yoga için nefes alma tekniklerini öğrenmenize yardımcı olurken, uyku kalitenizi ve üreme sağlığını izliyor. Ayrıca, katettiğiniz mesafeyi, yaktığınız kaloriyi, adet öncesi ve dönem günlerinizi bildiren takının, titreşim ve alarm özelliği de var. Günlük hedeflere dayalı hatırlatmalar yapan kolye, suya dayanıklı olarak tasarlandı. Cihaz hem Android hem de iOS uyumlu.

YUKKA

Teknolojik takı tasarımcıları saatlere kayış yerine kullanılan işlemeli bilezikler ve kolyeler yapıyor. Yukka’nın Apple Watch’lar için özel tasarladığı bu takılar, pembe metal üzerine elmas işlemeleriyle dikkat çekiyor. Gerçek bir mücevherden farksız bir görünüme sahip olan bilezik ve kolyeler, gerek günlük hayatta gerekse özel günlerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Fiyatları ise ortalama 80 TL.

ORII YÜZÜK

Bu yüzük parmağınızı adeta bir ses asistanına dönüştürüyor. Ya ni telefonunuz cebinizde olsa bile yüzükle konuşabilir, mesaj gönderebilir, müzik dinleyebilir ve hızlı arama yapabilirsiniz. Hem Android hem de iOS uyumlu takı, çift kanal bluetooth teknolojisine sahip. 1 metre su altında 30 dakika dayanıklılıkta tasarlanan yüzük, hızlı şarj ile 1 saatte tamamen dolabiliyor. 10 adet farklı ölçüde geliştirilen yüzüğün konuşma süresi 1.5 saat.

SENSTONE

Şık bir bileklik, kolye ya da bir broş gibi kullanılabilen Senstone, aynı zamanda akıllı bir ses kayıt cihazı. Senstone’u kullanarak tek bir dokunuşla zahmetsizce sesli notlar alabilir, bunları da bluetooth özelliğiyle telefon veya tablet gibi akıllı cihazlarınıza aktarabilirsiniz. Tam bir mücevher görünümüne sahip Senstone’un en önemli özelliği 12 farklı dilde kaydedilen sesli notları otomatik olarak metin halinde kaydedebilmesi.

FITBIT FLEX 2

Bu ürün, sahip olduğu aksesuarlarla bir dijital mücevhere dönüşüyor. Ana gövdeden ayrılabilen takip sensörü sayesinde Fitbit Flex 2; bileklik dışında şık bir kolye veya bilezik olarak da kullanılabiliyor. Su geçirmez yapıdaki akıllı ürün; adımlarınızı, gün içerisinde katettiğiniz mesafeyi, yaktığınız kalorileri, özel aktivitelerinizi ve durağan sürenizi gösteriyor. Ürün, otomatik olarak uykunuzu da izleyebiliyor. Bu sayede ne kadar süre ve ne kadar kaliteli uyuduğunuzu telefonunuz üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Murat Gülderen/Posta Gazetesi