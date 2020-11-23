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Dijitale süper yatırım

Rasyotek büyümesine paralel olarak, tüm sistemleri tek kanaldan yönetecek “Süper Portal” ve sağlık sektörüne yönelik dijitalleşme çözümü “Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi” projelerine hayat verecek. Pandemi sürecinde dijital alandaki yatırımlarını artıran Rasyotek, iki yeni proje için 15 milyon TL’yi aşkın yatırım yapacak.

Dijitale süper yatırım

Pandemi sürecinde dijital projelere olan yatırımlarını artırdı. Rasyotek, Süper Portal ve Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi’ne 15 milyon TL’lik yatırım yapacak

İnsan kaynaklarında bilişim ve dijital dönüşüm danışmanlığı ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan teknoloji firması Rasyotek, pandemi döneminde iki yeni projeye yatırım yaparak büyümeyi hedefliyor. 2020 yılının ilk 9 ayında cirosunu yüzde 6 büyüten şirket, 15 milyon TL’yi aşan bir yatırımla Süper Portal ve Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

“Teknolojik İnsan” mottosu ile 2015 yılından günümüze, Teşvik ve Tasarruf Danışmanlığı, Kurumsal SGK Danışmanlığı, Bordrolama, KVKK Danışmanlığı, Teknoloji ve Yazılım Danışmanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim alanlarında bütünleşik hizmetler sunan Rasyotek, 2020 yılı 9 aylık cirosunda yüzde 6 büyüme sağladı ve yıl sonu hedefini yüzde 10 büyüme olarak açıkladı.

Rasyotek büyümesine paralel olarak, tüm sistemleri tek kanaldan yönetecek “Süper Portal” ve sağlık sektörüne yönelik dijitalleşme çözümü “Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi” projelerine hayat verecek. Pandemi sürecinde dijital alandaki yatırımlarını artıran Rasyotek, iki yeni proje için 15 milyon TL’yi aşkın yatırım yapacak.

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