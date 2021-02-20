Dijitalleşme bir tercih değil zorunluluk

Dijitalleşme, bütün sektörler için en önemli gündem maddesi. Bütün şirketler yeni teknolojilerden yararlanmaya, dijital dönüşüme ayak uydurmaya çalışıyor. 65 ülkede faaliyet gösteren Avusturalya merkezli ödeme kuruluşu Octet Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan’a göre, verimliliğe ulaşmak için dijitalleşme artık bir tercih değil zorunluluk oldu.

İletişim ve tedarik zinciri olanaklarının gelişmesine paralel olarak şirketlerin dünya genelindeki pazarlara erişimlerinin oldukça kolaylaştığını vurgulayan ödeme kuruluşu Octet Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan, “Artık bir ürün kısa süre içerisinde dünyanın herhangi bir yerine gönderilebiliyor. Bu nedenle, şirketlerin hedef pazarları birbirleriyle sık sık kesişir duruma geldi ve şirketler arası rekabet en üst seviyeye çıktı. Bu rekabet ortamında iyi olanlar değil, sadece en iyi olanlar hayatta kalacak. En iyi olabilmek için de şirketlerin operasyonlarını optimum hale getirmeleri ve verimliliklerini en üst seviyeye getirmeleri şart. Bu seviyede bir verimliliğe ulaşmak için ise dijitalleşme artık bir tercih değil zorunluluk haline geldi.” dedi.

Ekemen Fidan; “Bu zorunluluk, şirketlerin iş süreçlerini verimli, hızlı ve etkin hale getirdiğinden, satışların artmasına ve ürünlerin tercih edilmesine olanak sağlamakta. Şirketler bankacılık, tahsilat, insan kaynakları yönetimi, lojistik gibi birçok alandaki yeniliklere dijitalleşme ile birlikte daha çabuk uyum sağlıyor. Öte yandan bu etkiler şirketlerin kazançlarında etkin rol oynarken, dijitalleşme şirketlerin ihtiyaçlarından öte, yaşamın akışında da değişimleri beraberinde getiriyor. Dijitalleşmeye uyum gösteren ya da gösterebilen iş kollarının işleyişleri tamamen farklılaşırken, diğerleri ise tamamen piyasadan çekilmek zorunda kalabiliyor.” dedi.

Günümüz gereksinimlerinin gerektirdiği seviyede dijitalleşmemizi tamamlamış olsak da bulunduğumuz sektör sürekli değişim içerisinde. Octet Türkiye olarak, 2019 yılına göre işlem sayımızı 28 bin 475 adetten 83 bin 052 adede çıkararak yüzde 291 artış sağladık. Teknolojinin getirdiği dijitalleşmede sunduğumuz dijital çözüm ve ürünlerin yanı sıra şirket olarak iç süreçlerimizde de dijital olmak işimizin bir parçası olmak zorunda. Bizim için dijitalleşme süreci hiç bitmeyecek. Bu değişime ayak uydurmak, güncel olanı yakalamak hatta güncel olacak olanı bizim bulup sunmamız için kendimizi teknolojik ve müşteri deneyimi açısından sürekli olarak yeniliyoruz.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

OCTET Türkiye: Avustralyalı Ticari Finansman Şirketi Octet’in MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) iştiraki olarak faaliyet gösteriyor. Firmalar arası çevrimiçi bir tedarik zinciri ödeme portalı sunan şirket, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile BDDK’nın 26.01.2017/7222 no’lu kararı kapsamında aldığı lisansla ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Octet Türkiye ek olarak TCMB mevzuatına ve PCI-DSS standartlarına uyum sağlamaktadır ve bağımsız olarak denetlenmektedir.

Bugün Octet, Türkiye’de şirketlere çoklu banka platformunda güvenli yönetimi ve tedarik zinciri finansmanına ulaşım hizmeti veriyor. Çözümleriyle KOBİ’ler, büyük işletmeler ve bayi ağına sahip firmaların işlerini kolaylaştıran Octet Türkiye, satıcı için nakit akışını kısaltırken alıcı için de bu süreci uzatıyor. Octet platformunun ticaret yapan tarafları arasında yanlış anlamalara ve sahtekârlığa olanak tanımayan güvenli altyapısı, kredi sağlayan bankalar için de şeffaflık sağlıyor. Octet üyeleri de çok sayıda banka ve tahsilat aracına güvenli ve kolay şekilde erişmenin farkını yaşıyor.