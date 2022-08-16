DOF Robotics’in Yeni Ürünü Görücüye Çıktı

Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerinin yakın zamanda hayatımızın merkezinde daha fazla yer almasıyla gerçek hayatta deneyimleme imkânı bulamadığımız tecrübeleri simüle etme fırsatını yakaladık.

Sürekli gelişimi ve yeni teknolojileri hayata geçirmeyi ilke edinen ve kurulduğu 2006 yılından günümüze, yerli imkânlarla üretim yapan ve şirketlerinden DOF Robotics, yeni ürünü Nautilus’u beğeniye sundu.

Kullanıcılara Gerçeği Bir Su Altı Deneyimi Yaşatacak

6 eksenli ve 260 derece bir ekrana sahip olan Nautilus 12 kişilik bir kapasiteye sahip. Simülasyon sırasında su efektleri ile oluşturduğu his ile kullanıcıları sürükleyici ve gerçekçi bir su altı deneyimine götüren Nautilus, insanların bakış açısından derinlikleri keşfetmelerini sağlıyor.

“Tematik ve Teknik Tasarımlara Sahip Olmaktan Gurur Duyuyoruz”

DOF Robotics’in yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Yaklaşık 10 yıldır ürünlerimizde metaverse teknolojisini kullanıyor ve dünya çapında 80’den fazla ülkeye ve 350’den fazla lokasyona ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Çok sayıda patentli simülasyon sürüşü, makine, eğlence projesinin yanı sıra tematik ve teknik tasarımlara sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Diğer çalışmalarımızda da uluslararası ödüllere layık görülmemiz de bizleri daha da motive ediyor. Sektörün bileşenleri tarafından da yoğun ilgi görüyor. ATRAX 2019 çatısı altında düzenlenen ‘Shining Star Awards 2019 Ödülleri’nde ‘En Başarılı Yeni Ürün’ ödülüne layık görülen Hurricane, ABD’de düzenlenen CES 2019’da ‘Arttırılmış Gerçeklik-Sanal Gerçeklik’ kategorisinde İnovasyon Ödülü’nün sahibi olmuştu” ifadelerini kullandı.

“Zenginleştirilmiş Deneyimler Tasarlamak İçin Varız”

“Teknolojik açıdan zenginleştirilmiş deneyimler tasarlamak için varız” diyen Mustafa Mertcan, “DOF Robotics, doğru VR Entertaintment karışımını merkezlerimize getiriyor. Müşteriler en iyisini bekliyor ve hiç şüphemiz yok ki DOF, sürekli büyüyen bir endüstride çalışmalarını hızlandırmaya devam ediyor. Şirketimiz her yıl yenilikler yapıyor ve müşterilerimizi stressiz, eğlenceli bir ortama çekmenin daha iyi yollarını buluyor” şeklinde konuştu.