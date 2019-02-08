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Domino’s Türkiye’ye teknoloji ödülü!

Dünyaca ünlü araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından verilen 2019 IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri, sahiplerini buldu. Sıcak Takip Uygulaması ile “Digital Disruptor” kategorisinde ödül alan Domino’s Pizza, teknolojiye vizyoner yaklaşımı ve hayata geçirdiği inovatif uygulamalarla, pizza satan bir teknoloji firması olduğunun altını bir kez daha çizdi.

Domino’s Türkiye’ye teknoloji ödülü!
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Domino’s Pizza Türkiye, ülkemizde önemli teknolojik dönüşümlere imza atmaya devam ediyor. Rakiplerinden farkını sadece lezzeti ve kalitesi ile değil, hayata geçirdiği teknolojik uygulamalarla da ortaya koyan Domino’s Pizza Türkiye, aynı zamanda sektöre de yön veriyor.
Dijital alandaki başarısını aldığı ödüllerle kanıtlayan Domino’s Pizza Türkiye, bu ödüllere bir yenisini daha ekledi. Domino’s Pizza Türkiye dünyaca ünlü araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından, “Sıcak Takip Uygulaması” ile Digital Disruptor kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül, bu teknolojiyi kendi içlerinde geliştiren “Dominos Pizza Türkiye Bilgi Teknolojileri” ekibine verildi.

Sıcak Takip Uygulaması, müşterilere siparişlerinin durumunu, siparişlerinin alınmasından, kapılarına ulaşmasına dek, cep telefonları üzerinden canlı takip etme imkanı sağlıyor. “Siparişim nerede?” sorusuna anında yanıt veren uygulama, müşterilerin, siparişi getiren motorcunun fotoğraf ve kişisel bilgilerini görmesine ve aldıkları servisi puanlamasına da olanak tanıyor. Motorcuların verimliliği ve operasyonel takibi, aynı zamanda şube tarafında geliştirilen uygulamalarla denetleniyor. Böylece müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde tutulması sağlanıyor.

Domino’s Pizza hakkında

1960 yılında ABD’de kurulan Domino’s Pizza, bugün dünyada 85 ülkede toplam 14 binden fazla restoran işletiyor ve 2017 itibarıyla yıllık perakende satışları 12 milyar ABD Doları’nı aşıyor. Domino’s Pizza, ülkemizdeki faaliyetlerini 22 yıldır sürdürüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 68 ile yayılmış 535 şubesi, Gebze, İzmir, Ankara ve Gaziantep’teki fabrikalarıyla Türkiye pizza endüstrisine öncülük ediyor. İnovasyon alanındaki yatırımları sayesinde 2017 yılında tüm dünyada dijital kanallar üzerinden 6,1 milyar dolardan fazla satış yapan Domino’s Pizza’nın, Türkiye’deki evlere servis cirosunun yüzde 55’ini de yine dijital kanallardan alınan siparişler oluşturuyor. Domino’s Pizza’nın lezzet yolculuğu, dalında kızarmış olgun domateslerinin titizlikle hasat edilmesiyle başlıyor. Gizli baharat formülü ile harmanlayarak ürettiği nefis pizza sosunu, İtalyan mozzerella üretim teknikleriyle ürettiği mozzerella ile birleştiriyor. Pizzalarda sucuk, sosis pepperoni, jambon gibi zengin şarküteri ürünleri kullanılıyor.
 

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