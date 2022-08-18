DONANIMYeni Ultimate Ears WONDERBOOM 3 Satışa Sunuluyor!





Canlı renk seçenekleri ve daha uzun pil ömrüyle Yeni Ultimate Ears WONDERBOOM 3

Canlı renkleri, gelişmiş Bluetooth özelliği, daha uzun pil ömrü ve yüzde yüz geri dönüştürülmüş kumaşa sahip olan WONDERBOOM 3 kablosuz hoparlör, eğlencenin katlanarak artmasını sağlıyor.

Eğlenmeyi bilenlerin merakla beklediği Ultimate Ears WONDERBOM 3 kablosuz hoparlör, kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bu ürünle birlikte Ultimate Ears, popüler taşınabilir Bluetooth hoparlör serisini genişletiyor.

Yüzde yüz geri dönüştürülmüş kumaştan ve kullanım ömrü sonra ermiş elektronikler kullanılarak üretilen ürün, 360 derece ses kalitesi sunuyor. 14 saate kadar pil ömrü sağlayan WONDERBOOM 3, IP67 sertifikası sayesinde su ve toz geçirmiyor. Evde, havuzda veya yürüyüş yaparken müzik keyfi yaşanmasını mümkün kılan hoparlör, eğlencenin her zaman devam etmesine olanak tanıyor.

Müzik keyfinin süresi uzarken, canlı renkleriyle ortam neşeleniyor

WONDERBOOM 3, dikkat çeken dört renk seçeneği ile birlikte geliyor. Parlak gri, canlı pembe, mavi ve siyah renk seçenekleriyle beğeniye sunulan ürün, 40 metrelik bir mesafeden bile Bluetooth özelliğiyle kolaylıkla bağlantı yapabilmeyi sağlıyor. Ayrıca darbelere karşı dayanıklı olan WONDERBOM 3, kablosuz olarak iki ürüne kadar birbiriyle eşleştirilebiliyor ve bu sayede daha yüksek seiyede ses elde edilebiliyor.

Kullanıcıların Ultimate Ears ürünlerini kullanmaktan son derece memnun olduklarını belirten Ultimate Ears Genel Müdürü Jonah Staw “WONDERBOOM 3 ürünümüzle ürün portföyümüzü genişletmekten dolayı son derece mutluyuz. Daha kaliteli ses deneyimi, farklı renk seçenekleri ve yenilikçi teknolojisi sayesinde kullanıcıların beklentilerine cevap vermeye devam ediyoruz.” dedi.