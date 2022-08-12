Dünya'nın en büyük oyun fuarı Gamescom için geri sayım başladı

Oyunun hayranları, popüler kart oyunu Yu-Gi-Oh! TİCARET KART OYUNU (TCG)’nun en yeni içerik paketlerinin de yer alacağı Yu-Gi-Oh! standını (Hall 5.2, C20) ziyaret edebilirler. Stantta katılımcılar başkalarıyla Düello yapabilir, koleksiyonlarını en yeni ürünlerle destekleyebilir ve hatta dev bir Yu-Gi-Oh TCG kartında nasıl görüneceklerini görme şansı için foto kutusunda resim çektirebilir!

Ayrıca oyunu ilk kez deneyecekler için görevliler de alanda hazır olacak. Düellocular ayrıca kendi Yu-Gi-Oh! TCG Destelerini standa getirebilir ve diğer katılımcılara karşı rekabet edebilir.

Yu-Gi-Oh! standında yer alacak diğer bölümler ise şöyle:

• Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS Kulesi– Düellocular Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS'i Yu-Gi-Oh! animasyon serisinin popüler karakterlerine karşı ekstra geniş dokunmatik ekranlarda oynama şansına sahip olacaklar.

• KC GT 2022 Canlı Yayını – KONAMI, Yu-Gi-Oh DUEL LINKS! için çok beklenen KC Grand Tournament 2022 finallerini 27 Ağustos'ta fuardaki standında ve YouTube ve Twitch kanallarında canlı olarak yayınlayacak.

• gamescom Canlı Yayını – 27 Ağustos'taki KC GT 2022 finalinin ardından KONAMI, Yu-Gi-Oh! standından başka özel etkinlikler de yayınlayacak. YouTube ve Twitch üzerinden gerçekleşecek canlı yayınlarda seyirciler, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL influencer turnuvası, stand ziyaretçileri arasında gerçekleşecek SPEED DUEL turnuvası ve çeşitli Yu-Gi-Oh! TCG oyunları ve bulmacalarını izleyebilir.

• Turnuvalar- 25 Ağustos Perşembe ile 28 Ağustos Pazar arasında Düellocular, Ustayla Düello ve Tepenin Kralı dahil olmak üzere stantta özel Yu-Gi-Oh! TCG turnuva etkinliklerine katılabilir. 8 oyunculu Win-a-Mat turnuvaları da talep üzerine sunulacak.

• Fuara Özel 2 Kişilik Oyun Matı- gamescom'a katılanlar, harcama yapan müşterilere hediye olarak Cyber Dragon canavarlarını içeren 2 kişilik bir Oyun Matı edinme şansına sahip. Bu Oyun Matı perakendeciler tarafından sağlanmamaktadır, bu nedenle sahip olmak istiyorsanız, Yu-Gi-Oh! standına uğramayı unutmayın!