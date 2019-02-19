Dünya Teknoloji Devlerinden Tüketici Faydası Odaklı Büyüyen İş Birliği MediaTek’in bin bir marifetli işlemcisi Helio P90, makine öğrenimi teknolojisini Google iş birliğinde akıllı telefon üreticilerinin hizmetine sunuyor.

MediaTek ve Google İş Birliğinde Yeni Adım, Orta Segment Akıllı Telefonlarda Makine Öğrenimi



Dünyanın önde gelen işlemci geliştiricisi MediaTek, Google iş birliği kapsamındaki yeni adımı duyurdu. Google ML Kit’i destekleyen MediaTek’in yüksek performanslı yeni nesil işlemcisi Helio P90, farklı uzmanlık alanlarındaki mobil geliştiricilerin, makine öğrenimi özelliğinden faydalanabilmesini sağlayacak. MediaTek’in ileri düzey kamera özelliklerini bünyesinde barındıran ve yüksek performansıyla ‘yapay zeka küpü’ olarak tanımlanan işlemcisi Helio P90’ın yazılım desteği, yapay zekayı geliştiriciler için daha kolay kullanılabilir kılacak.



Küresel teknoloji devleri Google ve MediaTek, bu yeni adımla Google ARCore ve Lens uygulamalarına yönelik çalışmayla başlayan iş birliklerini, daha da pekiştirmiş oldular. Google ve MediaTek iş birliği, yüksek performans ve uygun maliyet avantajlarını bir arada sunan orta segment akıllı cihazların daha ileri düzey özelliklerle donatılmasını sağlıyor.



MediaTek ve Google arasındaki uzun soluklu, güçlü iş birliğinin, mobil cihazlar için optimize edilmiş yeni nesil teknolojilerin gelişimini sağladığını vurgulayan MediaTek Kablosuz İletişim İş Birimi Genel Müdürü TL Lee, “Google ML Kit sayesinde, makine öğreniminin gücünü, akıllı cihazlarda her gün kullanılan uygulamalara getiriyoruz. Bu sayede tüketiciler, uygun fiyata yüksek performans sunan Yeni Premium segmenti cihazlarında çok daha zengin bir deneyim yaşayabilecekler” dedi.



Mobil yazılım geliştirme kiti (SDK) Google ML Kit, Google'un makine öğrenimi alanındaki uzmanlığının, Android ve İOS tabanlı mobil uygulamalarda kullanılmasını sağlıyor. Farklı deneyim seviyeleri ile uyum gösteren Google ML Kit, yazılım kodunun belirli bazı satırlarına entegre edilebildiği gibi, daha ileri deneyim seviyesindeki geliştiricilerin uygulama programlama arayüzlerine de uygulanabiliyor. MediaTek’in Google ML Kit’e tam destek vermek için attığı adımlar arasında, yüz tanıma gibi özelliklerin hızlandırılmış işlemci birimi APU 2.0 tarafından desteklenmesi de yer alıyor. Helio P90’ın sunduğu yazılım desteği sayesinde, Google ML Kit uygulamalarında normal CPU kullanımına oranla 9 kata varan oranda hızlanma gibi heyecan verici sonuçlar elde edilebiliyor.



Yapılan işlemlerin yüzde 80’inin entegre yapay zeka hızlandırıcısından geçmesini sağlayan MediaTek donanımları, Android Neural Networks uygulama programlama ara yüzü (NNAPI) ile eşsiz bir uyum sağlıyor. NNAPI, geliştiricilere sunduğu stabil ara yüz performansıyla, mobil yapay zeka ekosisteminde daha fazla inovasyon geliştirilebilmesini mümkün kılıyor. Bütün bunlara ek olarak, ML Kit kapsamında sunulan hazır çözümler, uygulama geliştiricilerin makine öğrenimi alanında fazla bir bilgi birikimine gerek görmeden temel uygulamalara imza atabilmelerini sağlıyor.



Helio P90, Google ML Kit’in yanı sıra, Google Lens, derin öğrenim destekli yün tanıma, gerçek zamanlı imaj güzelleştirme, obje ve saha tanımlama, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik akselerasyonu, gerçek zamanlı fotoğraf ve video iyileştirmeleri gibi karmaşık ve hız gerektiren yapay zeka işlemlerine tam destek veriyor. MediaTek ve Google ekiplerinin, ML Kit gereksinimleri kapsamında gerçekleştirdiği yakın iş birliği, mobil uygulamaların daha fazla fayda ve daha zengin bir deneyim sunabilmesini mümkün kılıyor.



Makine öğreniminin mobil uygulamalarda kullanımının, giderek yaygınlaştığını dile getiren Google Android Yapay Zeka ve Kamera Ürünleri Grup Müdürü Brahim Elbouchikhi, “Google ML Kit, kullanıcılara daha fazla fayda sunmak isteyen uygulama geliştiricilerinin vazgeçilmez gereçleri arasında yerini alıyor. MediaTek ile giriştiğimiz, Helio P90 işlemcilerin ve APU 2.0’nin sunduğu avantajları uygulama geliştiricilere kazandıran iş birliğimizden çok mutluyuz. Geliştiricilerin bu avantajların gücüyle mobil cihazlara kazandıracakları yeni yetenekleri görmeyi, heyecanla bekliyoruz” dedi.



ML Kit, Google’un mobil cihazlarda sunduğu deneyimlere güç veren teknolojilerini ve makine öğrenimi uzmanlığını kapsıyor. MediaTek’in Google ML Kit’e Helio P90 desteği, 2019 yılı ilk çeyreğinde start aldı.