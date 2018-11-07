Dünyada ilk 10'da bir şirketimiz var

Dünya’nın sayılı ar-ge ve inovasyon odaklı şirketlerinden olan Türk firması Canovate Group, veri merkezi (data center) ve fiber optik sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uça ürün portföyü ile dünyanın ilk 10 global markası arasında yer alıyor.

40 yıllık geçmişiyle %100 Türk firması Canovate Group, bilişim, telekom, savunma sanayi, balistik sistemler, elektro-optik sistemler, ısıtma/soğutma alanlarında birçok ar-ge projesini yaparak, ileri teknoloji ürünleri geliştirmeye devam ediyor. İstanbul Çekmeköy’de 30 bin metrekare alan üzerinde 100’ü aşan mühendis ekibi ve (tüm grubun bünyesindeki) 1000’in üzerinde çalışanı ile yüksek teknoloji üretimi yapan mühendislik odaklı şirketler grubu olarak faaliyet gösteriyor.



Ar-Ge ve inovasyon odaklı global bir şirketler grubu olduklarını anlatan Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, şunları söyledi:

“40 yılı aşan meslek hayatımda, ilk günden itibaren, kazandığımı ar-ge ve inovasyona yatırmaya devam ediyorum. Geçtiğimiz 20 yılda, 20 milyon doların üzerindeki bir bütçeyi ar-ge ve inovasyona aktardım. Günümüze geldiğimizde; veri merkezi (data center) ve uçtan uça fiber optik ürünlerinde bir Türk firması olarak, dünyanın ilk 10 global markası arasında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.



72 ülkeye ihracat yapıyor



Kapasitesinin %70’ni, 4 kıtada 72 ülkeye ihraç eden Canovate Group, bu yıl mevcut pazarlarının yanı sıra Amerika pazarına yoğunlaştı. Veri merkezlerini, Avusturya, Danimarka, İspanya, Suudi Arabistan, Umman, Filipinler, Nijerya, Etiyopya, Sudan gibi birçok ülkeye ihraç ediyor. Uçtan uça fiber optik ürünleri, Suudi Arabistan, Endonezya, Fas, Cezayir, Hollanda, Almanya, Fransa, Şili, Guantanamo gibi birçok ülkeye ihraç edilirken, Canovate dünyayı fiber optik ağlar ile örmeye devam ediyor. Sektöründe uluslararası sertifikalara sahip olan Canovate’nin, sahip olduğu sertifikalar arasında, UL, ETL, CSA, DELTA, GOST, CE, TUV, TSE, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 180001, ISO 27001 belirtilebilir.



Veri Merkezleri (Data Center) neden yerli olmalıdır



Veri merkezlerinin (Data Center) yerli olmasının önemine vurgu yapan Canovate Group Başkanı Can Gür, şunları kaydetti

“Veri merkezini oluşturan temel yapılar; bilgisayar ve veri işleme sistemleri, ağ sistemleri, soğutma ve enerji sistemleri ve fiziksel kontrol ve koruma sistemleridir. Ülkemizde veri merkezlerini oluşturan bu sistemlerin çoğu yabancı kaynaklardan tedarik edilmekte ve personel yetersizliği gibi nedenlerde dolayı, genelde yabancıların kontrollerinde bakım ve idareleri yapılmaktadır. Bu durum bir zafiyet oluşturabilir ve bir risk meydana getirebilir. Günümüzde, herhangi bir bilgi sistemine saldırmak gibi ileri düzey bir saldırı geliştirmek yerine; bu sistemleri kontrol eden altyapıya basit bir saldırı düzenleyerek, kesintisiz güç kaynağı, enerji sistemleri veya kontrol sistemlerini durdurup, bilgisayar sistemlerinin durmasına ve hizmet kesintilerine sebebiyet verilmesi mümkündür. Bir örnek vermek gerekirse, IP-PDU’lar tamamen güvenli olarak kontrol edilmezse, uzaktan bağlantı yöntemleri ile tüm sistemlerin enerjisini kesecek şekilde komut alabilmektedir. Özetle, bir veri merkezi kurulurken, sadece bilişim sistemlerinin güvenliği değil, aynı zamanda fiziksel ve operasyonel kontrol sistemlerinin de güvenliği göz önüne alınmalıdır. Canovate Group’un yerli ve milli olarak ürettiği “Canovate Veri Merkezleri”, teknolojisi ve ürün portföyü ile dünya pazarlarında ilk 10 global marka arasındadır” diye konuştu.



