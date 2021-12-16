e-Defter’de geri sayım başladı

Bunun yanında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme imzalayan, bilanço esasına göre defter tutan veya defter tutacak sağlık hizmeti sağlayıcıları ile medikal malzeme ve ilaç, etken madde temin eden tüm mükellefler (Hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, ecza depoları, beşeri tıbbi ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri) bu yılın Temmuz ayında (Temmuz 2021) e-Fatura uygulamasına geçtiler ve ciroları 5 milyon TL’nin altında kalsa dahi, yeni yıl ile birlikte e-Defter uygulamasına geçiyorlar. Yine, 2021 yılında bağımsız denetime tabi olan firmalar, ciroları ne olursa olsun, yeni yılda e-Defter uygulamasına geçecek firmalar arasında yer alıyor.

Özel Tüketim Vergisi I sayılı listedekileri (EPDK Lisanslı Şirketler) imal, ithal edenler (bayilik lisansı dahil), Özel Tüketim Vergisi III sayılı listedekileri (Motorlu Taşıtlar) imal, ithal edenler, aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları, internet ortamında reklam yayınlayanlar komisyoncu ya da tüccar olarak sebze meyve ticaretiyle iştigal edenlerden yıl içerisinde e-Fatura’ya geçmiş olanlar, yeni yılda e-Defter uygulamasına geçecekler.

Mükellef işletmeler, e-Defter’e nasıl geçiyor?

e-Defter tanım olarak, işletmelerin daha önce kağıt ortamda düzenledikleri yevmiye ve kebir defterlerinin, elektronik ortamda “e-Defter” olarak düzenlenmiş halidir. Elektronik ortamda hazırlanan e-Defter uygulamasında, oluşturulan tek sayfa halinde şifrelenmiş firma bilgilerinin olduğu beratlar, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’e gönderiliyor. Aynı zamanda, elektronik ortamda oluşturulan e-Defter’ler, elektronik ortamda saklanıyor.

e-Defter uygulamasına geçecek bir şahıs firması ise e-imza;limited veya anonim şirket ise mali mühür alması gerekiyor. Mükellef firmalar, bilgisayarlarında e-imza veya mali mühür takılı iken, önce GİB tarafında e-Defter başvurusunu yapıyor. Mükellefler GİB’de e-Defter başvurusunu tamamladıktan sonra, lider özel entegratör Uyumsoft ile e-Defter aktivasyonunu gerçekleştiriyor. Burada mükellefin kullandığı yazılım ile e-Uyum arasında entegrasyon sağlanıyor ve firma e-Defter kullanımına hazır hale geliyor. Nitekim mükellefler, kullandıkları muhasebe programı ile e-Uyum entegrasyonu sağlanırken ek bir modül satın almadığı için ilave bir maliyet de bulunmuyor. Sadece kullandıkları defter sayfasına göre, özel entegratör tarafında bir maliyet oluşuyor.

e-Defter sürecinde uyumYEDEK desteği

e-Defter sürecinde uyumYEDEK mükelleflere büyük kolaylık sağlıyor. uyumYEDEK oluşturulan e-Defter’in birincil kopyasını saklıyor ve ikincil saklanmanın GİB’e otomatik gönderimini sağlıyor. Özellikle günümüzde, mali müşavirlerin büyük bölümünün birden fazla e-Defter kullanan firması bulunuyor. uyumYEDEK kullanan mali müşavirler, tek bir platform üzerinden hizmet verdikleri müşterilerinin e-Defter süreçlerini kolay bir şekilde yönetebiliyorlar. Mali müşavirler uyumYEDEK’te sadece e-Defter’lerini değil, tüm ticari belgelerini de yedekleyebiliyorlar. Tüm belge ve verileri güvenli bir şekilde yedekleyebilen ve her yerden erişilebilir kılan bulut tabanlı bir veri depolama çözümü uyumYEDEK sayesinde bilgisayarlarda bulunan iş dosyaları tek bir platformda toplanıyor, yedekleme süreçlerinde operasyonel yönetim kolaylığı sağlanıyor.

e-Defter oluşturma ve gönderim sürecinde destek ihtiyacı olan firma ve mali müşavirler ise, Uyumsoft e-Defter VIP hizmetinden yararlanıyor. Mükellef firmanın mali müşaviri veya muhasebecisi kullandığı muhasebe programında defter kayıtlarını oluşturuyor ve ardından Uyumsoft’un dijital dönüşüm uzmanı firmaya bağlanarak oluşturulan defter kayıtlarını e-Defter’e dönüştürüyor, beratını GİB’e gönderme sürecinde destek vermektedir.