e-Dönüşüm pazarı, 2020’de 3’e katlayacak

Özel sektör süreç yönetimlerini, e-Dönüşüm (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter vb) uygulamaları ile kağıtsız platforma taşımaya başladı. Çok değil, önümüzdeki birkaç yıl içinde kağıtsız muhasebe, insan kaynakları-ik vb süreçlerinin, hem yönetimi, hem denetimi e-Dönüşümün getirdiği yenilikçi fikir ve alışkanlıklar ile dijital ortamlarda olmaya başlayacaktır.



2020 yılında e-Dönüşüm pazarının 3’e katlamasını beklediklerini kaydeden Kolaysoft Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları söyledi:

“Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in yayınladığı taslak tebliğe göre, 1.1.2020 yılında, pazarın 3’e katlayacağını öngörüyoruz. Tebliğde yer alan birkaç maddeye bakacak olursak, 2018 yılı veya devamı eden yılda cirosu 5 milyon TL’yi geçen mükelleflerin, 1.1.2020 tarihine kadar, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmiştir. Yine şuan e-Fatura ve e-Defter mükellefi olanların, 1.9.2019 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu belirtilmiştir. Bir diğer konu, 1.1.2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına zorunlu dahil olacak mükellef meslek grupları açıklanmıştır. SMMM, avukatlar, hekimler gibi mesleklerin, e-smm makbuzlarını elektronik ortamda kesilme zorunluluğundan dolayı, 01.01.2020 tarihinde 350 binin üzerindeki mükellefin sürece dahil olması beklenmektedir. Özetle, taslak tebliğde yer alan bu maddelerin hayata geçmesiyle, e-Dönüşüm pazarı gelecek yıl birkaç kat büyüyecektir” dedi.



Bağımsız denetim firmalarının, entegratörleri denetlemesi gündeme getirildi



Entegratörler hakkında bilgi veren Kolaysoft Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Kezban Boztürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in yetkilendirdiği firmalar, yapısal ve sektörel olarak farklılıklar gösterebiliyor. Her ne kadar entegratörler, e-Dönüşüm platformunda ortak paydaya ulaşıyor olsa da, bu farklılıklar entegratörlere zengin fikirler üretmeleri adına olumlu yansımaktadır. GİB, entegratör firmaları zorunlu kıldığı sertifikalar ile yönetim süreçlerini disipline ederek, iyileştiriyor. Teknik testleri ile de sürecin içerisinde yer alan engine, portal ve veri merkezi üzerindeki trafiğin test ortamında çalışmasını şart koşarak canlıya geçemeden önce testler ile platformun sağlıklı olup olmadığını test etmiş oluyor. GİB’in, e-Dönüşüm sürecindeki yaklaşımı, entegratörlerin güven içerisinde karşılıklı değerlendirmeler ile kendisine iyileştirmesi için fırsatlar sunmaktadır. Yapmış olduğumuz entegratörler toplantısı veya birebir toplantılarda Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bundan sonraki süreçlerde, bağımsız denetim firmaları ile entegratörleri denetlenmesi konusunu gündeme getirmektedir” diye konuştu.



Dijital ispatlara bakılarak, çalışmalar yapılıyor



Süreçlerin dijital platforma geçmesini değerlendiren Kezban Boztürk, şunları anlattı:



“Özel sektör kendini dijital platforma taşırken, bu dijital datanın muhatapları olan kamu denetimleri, arabuluculuk süreçleri, mahkeme ve Yargıtay süreçleri dahil tüm süreçlerde, dijital ispatlara bakılarak karar verilmeye başlamıştır. Kamu açısından e-Dönüşüm sayesinde, başta kayıpların önüne geçilerek, zamanla denetim ve kontrollerini tamamen e-dönüşüm platformları üzerinden yapacak olması ile hem büyük kolaylık, hem de objektif denetleme sürecinin sürdürülebilirliği devam edecektir” şeklinde konuştu.