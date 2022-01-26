e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye’de kapsam genişledi

Ülkemizde başarıyla yürütülen e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb) uygulamalarına bugüne kadar 500 binin üzerinde firma girdi ve bu oran her altı işletmeden birisinin e-Belge kapsamıyla “dijitalleşme” sürecine girdiğini göstermektedir. Geriye kalan diğer işletmelerde, GİB tarafından açıklanan yeni tebliğler ile kademeli şekilde kapsama girmeyi sürdürüyor. İşletmeler, Uyumsoft e-Uyum dijital dönüşüm uygulamaları sayesinde, işlerini uçtan uca zaman ve mekan bağımsız yönetmektedir.

509 sıra nolu VUK Genel Tebliği’ndeki değişiklikler neleri kapsıyor?

1-2021 yılında brüt satış hasılatı 4 milyon TL üzerinde olan firmalar, 2022 ve müteakip dönemlerde brüt satış hasılatı 3 milyon TL üzerinde olan firmalar, takip eden yılın 7.’ci ayında e-Faturaya geçmek zorundadır.

2-Elektronik ortamda mal ve hizmet satışı yapanlar 2020 veya 2021 yıllarında brüt satış hasılatı 1 milyon TL üzerinde olan firmalar 1 Temmuz 2022 tarihinde; 2022 yılında brüt satış hasılatı 500 bin TL üzerinde olan firmalar ise takip eden yılın 7.’ci ayında e-Faturaya geçmek zorundadır.

3-Gayrimenkul ve / veya motorlu araçlar inşa, imal, alım, satım ve kiralama faaliyeti yapanlar, brüt satış hasılatı 2020 veya 2021 dönemlerinde 1 milyon TL üzerinde olan firmalar 1 Temmuz 2022 tarihinde; 2022 yılından itibaren 500 bin TL üzerinde takip eden firmalar da yılın 7.’ci ayında e-Faturaya geçmek zorundadır.

4-Kültür Turizm Bakanlığı ve Belediyelerden konaklama faaliyeti hizmeti alan firmalar, 1 Temmuz 2022 tarihinde e-Faturaya geçmek zorundadır.

5-e-Fatura uygulamasına dahil olup 2021 ve müteakip dönemlerde brüt satış hasılat 10 milyon TL üzerinde olan firmalar, takip eden yılın Temmuz ayında e-İrsaliye kullanmak zorundadır.

6-1 Mart 2022 tarihinden itibaren, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen fatura tutarı 5 bin TL ve üzeri; vergi mükelleflerine düzenlenenler faturalarda ise fatura düzenleme sınırı 2 bin TL ve üzerinde ise e-Arşiv olarak düzenlenmek zorundadır.