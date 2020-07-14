e-faturaya en kolay uyumu eko ticari sağladı

Ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft AŞ, 24.’ncü yılında 25 binin üzerindeki müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyor. Uyumsoft’un ürün gamında; ERP (Bulut, mobil), CRM (Bulut,mobil), HRM (Bulut, Mobil), e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), Banka Bakiyem dahil 30’u aşkın geniş bir ürün ailesi mevcuttur.

EkoTicari neden almalısınız, avantajları nelerdir?

EkoTicari, atölyedeki hesap kitaptan, fabrikadaki parametrik raporlamaya tüm işletmelerin ihtiyaçlarına çözüm üreten muhasebe yönetimi, finans yönetimi, envanter yönetimi, sabit kıymet yönetimi, satış/satın alma, sipariş yönetimi, ihracat yönetimi, ithalat yönetimi gibi operasyonel modüller ile e-uygulamaları (e-fatura, e-defter, e-arşiv vb.) ve bilgilendirme servislerini içine alan güçlü bir ticari yazılımdır. Muhasebe, finans, envanter yönetimi modülleriyle muhasebe işlemlerinizi kolaylaştırmasının yanı sıra, satın alma ve e-ticaret gibi modülleriyle de satışlarınızı ve siparişlerinizi yönetmenizi sağlar.

Bulut tabanlı bir yazılım olduğu için donanım, veri güvenliği ve yedekleme maliyetleriniz azalır. Kullanıcı dostu arayüzü ile uzman desteğine ihtiyaç duymadan kullanabilir, dilediğiniz yerden erişerek, gelişmiş raporlamalar yapabilirsiniz. İşlemlerinizi, dijitale taşıyarak, hızlı, etkili ve hatasız takip imkanı ile işletmenizi etkili yönetebilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda, 7/24 dijital dönüşüm uzmanlarımızdan ücretsiz destek alabilirsiniz.

EkoTicari alışılagelmişin dışında çözümler sunan, güvenli, hızlı, her yerden erişilebilir olmasının yanı sıra, donanım yatırımlarını minimize eden bir ticari çözümdür. EkoTicari ile lisans bedeli, program kurulum ve bakım maliyetleri olmadan avantajlı maliyetlerle işletmenize uygun dijital yazılım çözümüne sahip olabilir, süreçlerinizi mekan bağımsız yönetebilirsiniz.