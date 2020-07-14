Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar otomobil trump FED Rusya Anadolu Efes
Kornanın lideri
Kornanın lideri
Arzum'a yeni CFO
Arzum'a Yeni CFO
Esnafa can suyu
Esnafa can suyu
İklimsel Turizm
İklimsel Turizm
Emlakta yeni model
Emlakta yeni model

e-faturaya en kolay uyumu eko ticari sağladı

EkoTicari; iş akışınızı ve raporlamalarınızı, e-Fatura, e-Defter gibi tüm e-Belge hizmetlerini ve e-Devlet uygulamalarını tek ekranda yönetebileceğiniz, girişimcilerin ve kobi’lerin ticari yazılım ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiş bulut tabanlı yeni nesil bir ticari yazılımdır. Uyumsoft AŞ’nin ürün ailesinde yer alan EkoTicari, farklı paket seçenekleri ile mikro, küçük, orta ve büyük işletmelerin, ihtiyaçlarına göre uygun çözümler sağlıyor. GAMA, DELTA VE VİTA paketleri ile farklı işletme büyüklüklerine uygun çözümler sunuyor.

e-faturaya en kolay uyumu eko ticari sağladı

Ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft AŞ, 24.’ncü yılında 25 binin üzerindeki müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyor. Uyumsoft’un ürün gamında; ERP (Bulut, mobil), CRM (Bulut,mobil), HRM (Bulut, Mobil), e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), Banka Bakiyem dahil 30’u aşkın geniş bir ürün ailesi mevcuttur.

EkoTicari neden almalısınız, avantajları nelerdir?

EkoTicari, atölyedeki hesap kitaptan, fabrikadaki parametrik raporlamaya tüm işletmelerin ihtiyaçlarına çözüm üreten muhasebe yönetimi, finans yönetimi, envanter yönetimi, sabit kıymet yönetimi, satış/satın alma, sipariş yönetimi, ihracat yönetimi, ithalat yönetimi gibi operasyonel modüller ile e-uygulamaları (e-fatura, e-defter, e-arşiv vb.) ve bilgilendirme servislerini içine alan güçlü bir ticari yazılımdır. Muhasebe, finans, envanter yönetimi modülleriyle muhasebe işlemlerinizi kolaylaştırmasının yanı sıra, satın alma ve e-ticaret gibi modülleriyle de satışlarınızı ve siparişlerinizi yönetmenizi sağlar.

Bulut tabanlı bir yazılım olduğu için donanım, veri güvenliği ve yedekleme maliyetleriniz azalır. Kullanıcı dostu arayüzü ile uzman desteğine ihtiyaç duymadan kullanabilir, dilediğiniz yerden erişerek, gelişmiş raporlamalar yapabilirsiniz. İşlemlerinizi, dijitale taşıyarak, hızlı, etkili ve hatasız takip imkanı ile işletmenizi etkili yönetebilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda, 7/24 dijital dönüşüm uzmanlarımızdan ücretsiz destek alabilirsiniz.

EkoTicari alışılagelmişin dışında çözümler sunan, güvenli, hızlı, her yerden erişilebilir olmasının yanı sıra, donanım yatırımlarını minimize eden bir ticari çözümdür. EkoTicari ile lisans bedeli, program kurulum ve bakım maliyetleri olmadan avantajlı maliyetlerle işletmenize uygun dijital yazılım çözümüne sahip olabilir, süreçlerinizi mekan bağımsız yönetebilirsiniz.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EkoTicariEfaturaEDefterEko TicariUyumsoft
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.