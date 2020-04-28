E-imzada yüzde 205’lik artış

BTK, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2019 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu’nu yayımladı. 2019 sonu itibarıyla üretilen e-imza sertifika sayısı 3 milyon 935 bin 693’e yükseldi. Mobil imza sertifika sayısı 618 bin 186’ya ulaştı. Toplamda 4 milyon 553 bin 879 milyon sertifika oluşturuldu.

Mobil imza yüzde 73 arttı

2014 yılının son çeyreğinde 1 milyon 290 bin 26 olan e-imza sertifika sayısı, 2019’ın son çeyreğinde yüzde 205 artarak 3 milyon 940 bine ulaştı. 2014’ün son çeyreğinde 357 bin 59 olan mobil imza sertifika sayısı ise yüzde 73 artarak sayısı 618 bine ulaştı. 2014-2019 yılları arasında e-imza sertifika sayısında yüzde 205, mobil imza sertifika sayısında ise yüzde 73 yükseliş gerçekleşti.

45 milyon doğrulama ve 1 milyon mobil imza işlemi gerçekleştirildi

E-imzanın elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantilediğine dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “E-imza artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Kamudan özel sektöre, bankacılıktan e-ticarete, kurum içi sözleşmelerden ihale süreçlerine kadar tüm işlemlerde kullanıyor. E-GÜVEN olarak ayda ortalama 45 milyon e-imza doğrulaması yapıyoruz ve alt yapı sağladığımız mobil imza müşterilerimiz ayda 1 milyon mobil imzalama gerçekleştiriyor. E-imzanın kullanım alanları artıyor. Sağladığı tasarruf, kolaylık ve hız gibi avantajlarla daha fazla kişi e-imzadan yararlanıyor. 2005 yılında e-imza kanununun yürürlüğe girmesiyle başlayan e-dönüşüm süreci içerisinde, ıslak imzanın neden olduğu zaman kaybını ve kağıt kullanımıyla çevreye verilen zararı büyük ölçüde azalttık” dedi.

41 bin ağaç kesilmedi, 82 bin kişinin oksijen ihtiyacı sağlandı

E-imza doğası gereği kâğıt tüketimini azaltıyor. Kâğıt, kartuş, yazıcı, kalem gibi araçları ortadan kaldırıyor veya bu ihtiyaçları azaltıyor. Aynı zamanda kâğıda dayalı postalama, fiziksel depolama ve enerji maliyetlerinde büyük tasarruf sağlıyor. E-GÜVEN iş ve işlemleri kağıt ortamından dijitale taşıyarak son 10 yılda 41 bin ağaç kurtardı ve 82 bin insanın oksijen ihtiyacını karşılamış oldu.