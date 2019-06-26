E-spor geleceğin futbolu olacak

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 81’i e-sporun sanal dünyanın yeni fenomeni olduğunu düşünüyor. Yüzde 74’ü ise e-sporun futbol gibi geleceğin sporu olacağına inanıyor



Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, tüm dünyada yeni bir ekonomi oluşturan ve milyonlarca oyuncuyu sanal dünyada karşı karşıya getiren e-spor ile ilgili araştırmasını açıkladı. Araştırmaya göre katılımcıların çoğunluğu e-sporun sanal dünyanın yeni fenomeni olduğunu düşünüyor. Yüzde 74’ü ise e-sporun futbol gibi geleceğin sporu olacağına inanıyor. 30 Mayıs-19 Haziran 2019 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup e-spor’u bilen 2.258 kişi katıldı. Araştırmadan çıkan sonuçlar ise şöyle oldu:



E-sporu biliyoruz



Yapılan araştırmada e-sporu bilen katılımcıların yüzde 62’si e-spor denilince akıllarına online video oyunlarının, yüzde 36’sı ise online spor bahis oyunlarının geldiğini belirtti.



Geleceğin futbolu gibi



Katılımcıların yüzde 81’i e-sporun sanal dünyanın yeni fenomeni olduğunu düşünüyor. Yüzde 74’ü de e-sporun futbol gibi geleceğin spor dalı olacağına inanıyor.



Spor olarak kabul ediliyor



Katılımcıların yüzde 53’ü e-sporu spor olarak görüyorken, yüzde 47’si spor olarak görmediğini söyledi.



Gençler için faydalı görüyorlar



Yüzde 61’i gençlerin e-spor oyuncusu olmasını faydalı bulduklarını, yüzde 53’ü de çocuklarının e-spor oyuncusu olmasını istediğini belirtti.



Takım oyununu öğretiyor



Katılımcıların yüzde 56’sı çocuk ve gençlerin e-spor ile takım oyunu öğrendiklerini düşünürken, yüzde 46’sı analitik düşünmeyi, yüzde 42’si gelecek teknolojilerine adapte olmayı, yüzde 39’u sosyalleşmeyi öğrendiklerini, yüzde 36’sı gelir sağladıklarını söyledi.



En çok bilineni League of Legends



Katılımcıların yüzde 73’ü e-spor oyunlarından League of Legends’ı bilirken, yüzde 60’ı Counter-Strike: Global Offensive’ı, yüzde 32’si Starcraft’ı, yüzde 29’u Fortnite’ı, yüzde 28’i Dota 2’yi, yüzde 21’i ise Heroes of The Storm’u bildiklerini dile getirdi.



En tanınmışı Fenerbahçe 1907



Katılımcıların yüzde 54’ü Türkiye’deki e-spor takımlarından Fenerbahçe 1907’i duyduklarını, yüzde 51’i Galatasaray e-spor’u yüzde 46’sı Beşiktaş e-spor ‘u duyduklarını, yüzde 19’u Dark Passage’ı, yüzde 17’si Supermassive’i, yüzde 16’sı ise HWA Gaming’i duyduklarını belirtti.