e-ticaret devlerinden ramazan indirimleri

Murat Gülderen (Posta gazetesi yazarı)... Salgın nedeniyle bu yılki Ramazan ayını maalesef evlerimizde geçireceğiz. Ancak birlik ve beraberliğin her şeyin önüne geçtiği bu zorlu süreçte büyüklü küçüklü yüzlerce şirketin topluma faydalı olma adına bir şeyler yapmaya çalışması dünyaya örnek olacak nitelikte.Yapılan yardımlar haricinde hemen her sektörde kampanyaların ardı arkası kesilmiyor.

Bu haftaki yazımızda Teknosa, Medimarkt, Vatan Bilgisayar gibi teknoloji perakendecilerinin ve Hepsiburada, Gittigidiyor gibi e-ticaret devlerinin Ramazan ayına özel yüzde 55’e varan cihaz indirimlerini inceledik.

ATEŞ ÖLÇERDEN TELEFONLARA...

Bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan cihazların başında dijital ateş ölçerler, tansiyon aletleri, kalp atışını takip eden akıllı saat ve bileklikler, bluetooth’lu ve yağ ölçerli hassas basküller, ekmek yapma makineleri, hamur yoğurma aletleri, fırınlar, tost makineleri, çay makineleri ve blenderlar geliyor.

Ancak akıllı telefondan tabletlere, TV’lerden oyun bilgisayarlarına kadar yüzlerce üründe yine Ramazan’a özel indirimler ve pek çok cihazda ücretsiz kargo fırsatları ile 12 taksite varan vadeler yer alıyor. Çoğu sitede güne özel ekstra indirimler de olduğu için alışveriş öncesi bu siteleri gezmenizde fayda var.

HAFTANIN OLAYI

BUGATTI SAAT

ABD merkezli özel mücevher ve lüks saat üreticisi Jacob & Co, Bugatti için efsanevi bir saat geliştirdi. Bugatti Chiron’daki 1500 beygirlik W16 motorun küçültülmüş şeklinin kopya edildiği saatin fiyatı 2 milyon TL olarak belirlendi.

Eksiksiz çalışan bu motor prototipinde özel bir amortisman sistemi de kullanılmış. Camı safir olan ve titanyum kasadan yapılan saatin içerisinde bulunan motor aksamının tasarlanması ve çalıştırılabilmesi için 578’den fazla parça kullanıldı.

HUAWEI’NİN CANAVARLARI

Huawei P40 serisi Türkiye’de. P40 Pro 11.999 TL, P40 8.499 TL ve P40 lite 3.199 TL’den satışa çıktı. P40 Pro ve P40 alanlar, sadece 1 TL farkla Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık; P40 lite satın alan tüketiciler ise 1 TL farkla Huawei FreeLace kablosuz kulaklık sahibi oluyorlar.

P40 Pro’da 5G işlemci, 50 MP kamera, 3D derinlik algılama kamerası 8GB RAM, 256 GB dahili depolama yer alıyor.