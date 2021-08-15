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e-ticaret için bu belgeleri almayı unutmayın

Ticimax E-ticaret Sistemleri IT Müdürü Mehmet Çömez, “E-Ticaret sitesi açacak işletmelerin altyapılarını kurarken, sağlayıcılarından hem ISO belgelerini hem de PCI DSS sertifikası talep etmeleri veri güvenliği açısından çok önemli” dedi.

e-ticaret için bu belgeleri almayı unutmayın
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Ticimax E-ticaret Sistemleri IT Müdürü Mehmet Çömez, “E-Ticaret sitesi açacak işletmelerin altyapılarını kurarken, sağlayıcılarından hem ISO belgelerini hem de PCI DSS sertifikası talep etmeleri veri güvenliği açısından çok önemli” dedi.

PCI DSS sertifikası, çevrimiçi ödeme yapılan her yerde, her koşulda tüketicileri ve verilerini korumak için aralarında American Express, MasterCard Worldwide, Visa, Discover Financial Services gibi üyeleri bulunan bir konsey tarafından geliştirilen Ödeme Kartı Sektörü Veri Güvenliği Standardı (Payment Card Industry Data Security Standard/ PCI DSS) olarak tanımlanıyor.

Veri güvenliği bakımından önemli

Türkiye’de hem ISO belgelerine hem de PCI DSS sertifikasına sahip olan ilk ve tek e-ticaret altyapı firması olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Ticimax E-ticaret Sistemleri IT Müdürü Mehmet Çömez şunları aktardı: “Böylece hem kalite hem de veri güvenliği bakımından uluslararası standartlar çerçevesinde onaylanmış olduk. Aslında her firmanın günümüzde PCI DSS sertifikası alması şart. Veri güvenliğinin şirketler için öncelikli bir konu haline gelmiş olması, bu sertifikaya sahip firmaları bir adım yukarı taşıyacaktır. E-Ticaret sektöründe vermiş olduğumuz hizmet ve pazardaki büyüklüğümüz, sunmuş olduğumuz katma değerli hizmetlerin kalitesini en yüksek standartlarda ve en iyi müşteri deneyimini sağlama zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Operasyonumuzun normal seyrinde uyguladığımız standartları belgelemiş olmak, hizmetlerimizi dünya standartlarına getirmemizin en önemli mihenk taşını oluşturuyor. E-Ticaret sitesi açacak işletmelerin altyapılarını kurarken, sağlayıcılarından bu belgeleri istemeleri, hem işletmeleri hem de müşterilerinin güvenliği açısından çok önemli.”

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Ticimax E-ticaret SistemleriMehmet çömezEticaret
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