E-ticaret pazarına yeni bir soluk geldi.

Vartabi, perakende sektöründe hizmet veren online pazaryerleri arasında “paylaştıran alışveriş mutluluk listeleri” seçeneğiyle dünyada ilk kez uygulanan bir e-ticaret modeliyle hizmete girdi. Tüketicilere düğün, doğum günü, bebek kutlaması gibi hediyeleşme olabilecek özel günlerinde yakın çevreleriyle paylaşmak üzere listeleme özelliği sunan Vartabi.com “dijital imece” usulü alışveriş deneyimiyle

e-ticaret pazarında bir ilke imza atıyor.

Vartabi, perakende sektöründe hizmet veren online pazaryerleri arasında “paylaştıran alışveriş mutluluk listeleri” seçeneğiyle dünyada ilk kez uygulanan bir e-ticaret modeliyle hizmete girdi.

Tüketicilere düğün, doğum günü, bebek kutlaması gibi hediyeleşme olabilecek özel günlerinde yakın çevreleriyle paylaşmak üzere listeleme özelliği sunan Vartabi.com “dijital imece” usulü alışveriş deneyimiyle e-ticaret pazarında bir ilke imza atıyor.

Piyasa şartlarında uygun fiyat, iyi hizmet ve farklı bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefleyen Vartabi pazaryerinde açılır açılmaz, 3 binin üzerinde mağaza ile 3 milyon ürünü tüketicilerin beğenisine sundu.