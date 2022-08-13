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E-ticaret pazarına yeni bir soluk geldi.

E-ticaret pazarına yeni bir solukgeldi. Alışverişin yeni pazaryeri Vartabi.com tüketiciler için mutluluk listeleriyle “dijital imece” başlattı. Satıcılar için komisyonu kaldırdı.

E-ticaret pazarına yeni bir soluk geldi.

Vartabi, perakende sektöründe hizmet veren online pazaryerleri arasında “paylaştıran alışveriş mutluluk listeleri” seçeneğiyle dünyada ilk kez uygulanan bir e-ticaret modeliyle hizmete girdi. Tüketicilere düğün, doğum günü, bebek kutlaması gibi hediyeleşme olabilecek özel günlerinde yakın çevreleriyle paylaşmak üzere listeleme özelliği sunan Vartabi.com “dijital imece” usulü alışveriş deneyimiyle 
e-ticaret pazarında bir ilke imza atıyor. 

Vartabi, perakende sektöründe hizmet veren online pazaryerleri arasında “paylaştıran alışveriş mutluluk listeleri” seçeneğiyle dünyada ilk kez uygulanan bir e-ticaret modeliyle hizmete girdi.

Tüketicilere düğün, doğum günü, bebek kutlaması gibi hediyeleşme olabilecek özel günlerinde yakın çevreleriyle paylaşmak üzere listeleme özelliği sunan Vartabi.com “dijital imece” usulü alışveriş deneyimiyle e-ticaret pazarında bir ilke imza atıyor.

Piyasa şartlarında uygun fiyat, iyi hizmet ve farklı bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefleyen Vartabi pazaryerinde açılır açılmaz, 3 binin üzerinde mağaza ile 3 milyon ürünü tüketicilerin beğenisine sundu.

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Anahtar Kelimeler:
E TicaretPazarı
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