e-ticaretin kalbi Antalya'da atacak

Türkiye’nin ilk ve tek e-ticaret fuarı olan WORLD ECOM EXPO için geri sayım başladı. 29-30-31 Mart tarihleri arasında, Antalya’da düzenlenecek olan fuar, dünya devlerini Türk firmalarla buluşturacak. E-ticaret pastasında 150 milyar dolar pay alan uluslararası aktörlerin katılacağı World Ecom Expo’da, Amerikan Wayfair’den Çin’in e-ticaret devi AliExpress’e, uluslararası kargo şirketlerinden, servis sağlayıcı ve ödeme sistemleri hizmetleri sunan firmalara kadar sektörün öncü firmaları yer alacak. Fuar öncesi Dada Salon’da düzenlenen basın toplantısına WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli, Prapazar CEO’su Dervişhan Elmacı, Shopiverse CEO’su Orxan İsayev, Cdek Türkiye CEO’su Sertalp Demirağ, İdea Soft CEO’su Seyhun Özkara, Aras Kargo CEO’su Utku Ayyarkin katıldı. World Ecom Expo’nun Türk firmalarının dünyaya açılması için büyük bir fırsat olacağını belirten WORLDEF Başkanı Ömer Nart, “1.5 milyar dolarlık e-ihracat hacmi oluşacak” dedi.

Küresel salgın Kovid-19 ile birlikte dünya e-ticaret atağına geçti. Küresel tedarik zincirinin kırıldığı bu dönemde e-ticaret ihracatta itici güç halini alırken global şirketler de oyunun yeni kuralına göre pozisyon almaya başladı. Bu kapsamda Türkiye hem jeopolitik konumu hem de dinamik yapısıyla e-ticaretin üssü olmak için kolları sıvadı. Türkiye’nin ilk ve en büyük e-ticaret fuarı World Ecom Expo için geri sayım başladı. Uluslararası E-İhracat Platformu WORLDEF tarafından hayata geçirilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen World Ecom Expo, e-ticaret pastasından 150 milyar dolar pay alan uluslararası aktörleri Türk tedarikçilerle buluşturacak. 29-31 Mart tarihleri arasında, Antalya Pine Beach Belek Otel’de düzenlenecek olan fuarda, 35 ülkeden, dünya devi perakendeciler, pazaryerleri, ödeme sistemleri, ve tedarikçiler ağırlanacak. İş Bankası’nın ana iş ortağı olarak yer aldığı fuarda, Mirakl, Channel Advisor, Cdek, UPS, Aras Kargo, Prapazar ve Shopiverse Diamond sponsor olacak. Dünya e-ticaretinin nabzının atacağı WORLD ECOM EXPO’da, 1.5 milyar dolarlık iş hacmi oluşacak.

Aliexpressde geliyor Wayfair de

137 küresel perakende markası, 43 pazaryerinden üst düzey yönetici ve CEO’nun buluşacağı etkinlikte, 1.000’den fazla şirket ve 1.200’den fazla katılımcı ağırlanacak. Türkiye’nin en büyük online pazaryerlerinin yanı sıra global pazaryerlerinin de katılımcı olarak yer alacağı World Ecom Expo’da, Amerika’nın en büyük pazaryeri olan Wayfair’den Çin’in e-ticaret devi AliExpress’e, Almanya’da Zalando’dan, Polonya’nın dev pazaryeri Allegro’ya,

İngiltere’den Fruugo’dan Orta Doğu ülkelerinin popüler markası Noon’a kadar dünya devleri bu etkinlikte buluşacak. Servis sağlayıcı ve ödeme sistemleri hizmetleri sunan dünya lideri şirketlerin de katılacağı fuarda, ayrıca Fransa’dan Mirakl, Amerika’dan Payoneer, Channel Advisor yer alacak.

150 Milyar Dolarlık Devler

Türkiye’yi Avrupa bölgesinin e-ticaret merkezi yapma vizyonuyla yola çıktıklarını belirten WORLDEF Başkanı Ömer Nart, “Bugüne kadar global ölçekte 8 kez düzenlediğimiz World E-Commerce Forum etkinliklerinden edindiğimiz tecrübe ve networkü bu fuara aktardık. World Ecom Expo’da Amerika, Çin, Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya ve Orta doğu ülkelerinin de içinde olduğu yurt dışındaki dev online e-ticaret perakendecilerini ve tedarikçilerini getireceğiz. Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Asya’ya yakın bir konumda bulunan Türkiye, e-ticaret için çok önemli avantajlara sahip. Bu sebeple dünyada e-ticaretin nabzının atacağı bir expo konsepti hazırladık” dedi. Fuara Amerikan Wayfair’den Çinli AliExpress’e, İngiltere’den Fruugo’dan Rusya’daki Lamoda’ya kadar dünyanın dev e-ticaret firmalarının katılacağını belirten Nart, “Bunun yanı sıra yine servis sağlayıcı ve ödeme sistemleri hizmetleri sunan dünya devi firmalar da fuarımızda olacak. Ayrıca Türkiye’den Trendyol, N11, Getir, Hepsiburada gibi dünyada adından söz ettiren dev pazaryeri firmalarımızın yanı sıra, Avva, Damat Tween, Arzum gibi sektörün önde gelen perakende şirketleri de bu fuara katılacak. Bu firmalar bazılarının sahipleri bazılarının CEO’ları bazılarının da karar alma seviyesindeki direktörleri tarafından temsil edilecek” diye konuştu. Katılımcı e-ticaret perakende pazaryerlerinin günlük trafiğinin 885 milyon, şirket değerlerinin ise 150 milyar doları bulduğunu anlatan Nart, “World Ecom Expo’da 1.5 milyar dolarlık e-ihracat hacmi oluşacağını öngörüyoruz. ” ifadelerini kullandı.

Güçlü aktörlerle işbirliği

Türkiye merkezli büyük pazar yerleri ve önemli ihracatçı milli markaları tüm dünyada tanınan, her gün milyonlarca ziyaretçi ve satış trafiği olan global pazar yerleri ile bir araya getireceklerine dikkat çeken Nart, sınır ötesi e-ticarette büyük bir pasta var. Bu pastadaki payımızı en kısa sürede artırmamız lazım. Bu etkinlik bunun için çok büyük fırsatlar içeriyor. World Ecom Expo, bu açıdan bakıldığında çok stratejik bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Uluslararası e-ticaret arenasının güçlü oyuncuları bu etkinlikte yer alacak. Bu sebeple hem sınır ötesi e-ticaret hem e-ihracat hem de mikro ihracat potansiyeline katkı sunacak bir etkinlik olarak konumlandırıyoruz.” dedi.

Global pazarlara açılma fırsatı yakalayacaklar

Pazar yerlerinden markalara, yatırımcılardan e-ticaret girişimcilerine, servis sağlayıcılardan e-ticaretin en büyük partnerleri arasında yer alan kargo firmaları, e-ticaret ile temas noktası olan her firmanın yer aldığı World Ecom Expo’da 75 farklı stant açılacak. 3 farklı sahnede, bir kaç salonlarda etkinliklerin

düzenleneceği furda, 50’den fazla konuşmacı e-ticarete yönelik tecrübelerini palaşacak. Uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için gerekli networking imkanı bulacak olan katılımcılar, B2B eşleştirmelerle işlerini global pazarlara taşıma fırsatına ulaşacak. Ayrıca World Ecom Expo’ya katılan katılımcılar workshop ve masterclass sınıflarında konuşmacılardan e-ticaret ile ilgili yurtdışına satış konusunda eğitimler alma imkanı da bulacak.

Antalya dünyada e-ticaretle de anılacak

Dünya markalarını Türkiye’ye getiren WORLDEF’in Başkanı Ömer Nart, Antalya’yı e-ticaretin üssü yapmayı hedeflediklerini vurguladı. “İlk kez bu yıl düzenlediğimiz e-ticaret fuarına çok yoğun bir ilgi var. Bu yıl bin 500 kişi katılıyor ancak bu bizim için sadece bir başlangıç. Bu fuarı 5 yıl içinde 50 bin kişi ile yapmayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde, Antalya birkaç yıl içinde e-ticaret fuarının dünyada en önemli merkezi olacak” sözleriyle fuarın ülkemiz açısından önemine de dikkat çekti.

Türk firmalarını ihracaatta büyük fırsatlar bekliyor

Savaşının lojistik ve e-ticaret operasyonlarına yönelik etkilerini değerlendiren CDEK Türkiye CEO’su Sertalp Demirağ, Türkiye’den Rusya’ya kargo çıkışlarında bir azalma olmadığını, sorun yaşanmadığını belirtti. Avrupa’dan Rusya’ya yapılan ihracat yolunun tıkanmasının Türkiye ihracaatının önünü açacağını öngördüklerini belirten Demirağ, global firmaların Rusya pazarından çıkması pazardaki rekabeti düşürdü. Bu da Türk firmaları için büyük avantaj oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde Türk perakende markaları için de pazarın gelişmesi için çok büyük fırsatlar olacaktır” dedi. Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli ise Rusya –Ukrayna savaşı sonrası bölgeye yapılan ihracaat azalğını ancak e-ihracaatın genelinde artış olduğunu vurguladı. Çiğdemli, savaş sonrası e-ihracaatta Avrupa’da yüzde 60 ve Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracaatta yüzde 80 ‘e yakın artış olduğunu belirtti.

Galada Okan Bayülgen sürprizi

Her yıl dünyanın birçok ülkesinden milyonlarca turist ağırlayan Antalya’da düzenlenecek olan World Ecom Expo, katılımcılarına iş yaparken tatil fırsatı da sunacak. Uluslararası e-ticaret markalarıyla köprülerin kurulacağı etkinlikte katılımcılar 2 gece 3 gün boyunca çalışırken dinlenme ve eğlenme fırsatı da yakalayacak. Etkinliğin en büyük sürprizi ise gala gecesinde olacak. Türkiye’nin önce gelen şovmenlerinden Okan Bayülgen, gala gecesinde katılımcılara özel “Metaverse talkshow” gerçekleştirecek.