E-Ticarette 'Bayram' bereketi

Kurban Bayramı tatilinin 5 gün ile sınırlı kalmasına rağmen, e-ticaret sektörünü bereketli bir hafta bekliyor.



Sektör, tatil-seyahat ve kurban satışlarından 2 milyar liraya yakın ciro hedefliyor.



500’e yakın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com’un verilerine göre, turizmcilerin 9 günlük tatil beklentisi karşılık bulmasa da otel konaklaması, yurt içi ve yurt dışı turlar, uçak, tren ve otobüs biletlerinin online satışlarında büyük yoğunluk yaşanıyor.



Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, Kurban Bayramı tatilinde 400-500 bin kişinin otel konaklaması yapacağını, 5-6 milyon kişinin de memleketlerinde ya da yazlıklarında tatil yapacaklarını bildirdi.



Kayral, şunları söyledi:



“Antalya, Ege, Kapadokya, Pamukkale gibi bölgelerde bulunan otellerdeki yatakların üçte ikisi yabancılara satılmış durumda. Yerli turiste ayrılan 400-500 bin yatak bu dönemde tamamen dolacak gibi görünüyor. Tatil 9 güne çıkmış olsa Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük illerden memleketlerine, yazlıklara gidecek olanların sayısı 8-9 milyona çıkardı. Tatili evlerinde geçirecek olanlar da kurban satışlarını artıracak. Geçen yıl ki Kurban Bayramı’nda 1 milyon büyükbaş, 3 milyon da küçükbaş hayvan satılmıştı. Bu yıl kurbanlık satışları yüzde 20-25 artacaktır.”



Tatil seyahat ve kurban satışlarının ekonomide 9-10 milyar liralık hareket oluşturacağının altını çizen Kayral, “Ekonomideki bu hareketliliğin e-ticaret sektörüne yansıması yüzde 20’leri bulur. E-ticaret sektörü, tatil-seyahat ve kurban satışlarından 2 milyar liralık ciro hedefliyor” dedi.



Bayramda ucuz tatil için öneriler



Kayral, otellerin doluluk oranının yükselmesinden dolayı fiyatların artacağına dikkat çekerek, bayramda uygun fiyatlı tatil için şu önerilerde bulundu:



Tatilinizi online satın alın: Tatil rezervasyonunu online siteler üzerinden yapın. İnternette her şeyi rahatlıkla inceleyip, tüm detayları okumak ve gerekiyorsa aynı otele pek çok farklı siteden ulaşmak mümkün. Bilgi her şey demek. Ne kadar bilgili olursanız o kadar ucuza konaklama imkanına sahip olmak sizin elinizde.



Fırsat sitelerini takip edin: Akdeniz ve Ege’de büyük turizm acentaları ile çalışan otellerde yer bulunamayabilir veya dönem dönem fiyatları tavan yapabilir; ama hala aynı lokasyonda -veya hiç aklınızda olmayan ama duyunca ilginizi çekecek lokasyonlarda- boş yatağı olan küçük işletmelerde uygun fiyatlı yer bulmak mümkün. Bunların çoğu da fırsat sitelerini kullanıyor. Şu sıralar fırsat sitelerini yakından takip edin, fırsatları kaçırmayın.



Para iadeli alışveriş sitelerini kullanın:Son yıllarda Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş siteleri online alışverişin olmazsa olmazı haline geldi. Tatil satın alacağınız siteye bu siteler üzerinden gitmeniz, ekstra nakit para kazanma imkanı sağlayacaktır. Kazanacağınız nakit parayla tatilinizi uzatma ya da bir üst sınıf otelde tatil yapma olanağı bulabilirsiniz.



Ulaşım dahil seçeneklerini tercih edin: Tatile havayolu ile gitmek zorundaysanız, ulaşım dahil seçeneklerini mutlaka tercih edin. Şu sıra bayram tatili günlerindeki uçak bileti fiyatları tavan yapmış durumda. Seyahat acentaları önceden anlaşma yaptıklarından çok ucuz fiyat verebiliyorlar. Aynı otele bir başka acenta daha düşük fiyat verse de muhtemel ulaşım masraflarınızı da hesaplayarak, tercihinizi otel+ulaşım toplam rakamı üzerinden yapın